  4. Tarihte bugün: 7 Şubat

7 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 7 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

7 Şubat'ta yaşanan olaylar

457 - I. Leo, Doğu Roma İmparatoru oldu.

1550 - III. Julius, Papa oldu.

1727 - İbrahim Müteferrika, Osmanlı'da basılmak üzere ilk kitap baskı kalıpları hazırlattı.

1840 - Hacı Karandıqo Berzeg komutasında ''Karadeniz Kıyı Hattına'' yönelik operasyonlar başladı[1]

1898 - Émile Zola'ya, Alfred Dreyfus'u savunmak için L'Aurore gazetesinde Fransa Cumhurbaşkanına hitaben kaleme aldığı açık mektup J'accuse için iftira davası açıldı.

1900 - Britanyalı İşçi Partisi kuruldu.

1914 - Charlie Chaplin'in ilk filmi, "The Little Tramp" gösterime girdi.

1921 - T.C. Resmî Gazete çıkmaya başladı.

1929 - Hilâl-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) günü ilk kez kutlandı.

1934 - Paris'te ayaklanmalar sürüyor; Fransa Başbakanı Édouard Daladier istifa etti.

1935 - Ünlü masa oyunu Monopoly'nin patenti alındı.

1941 - Britanyalılar, Bingazi'yi aldı.

