Tarihte bugün: 7 Şubat
7 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 7 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
7 Şubat'ta yaşanan olaylar
457 - I. Leo, Doğu Roma İmparatoru oldu.
1550 - III. Julius, Papa oldu.
1727 - İbrahim Müteferrika, Osmanlı'da basılmak üzere ilk kitap baskı kalıpları hazırlattı.
1840 - Hacı Karandıqo Berzeg komutasında ''Karadeniz Kıyı Hattına'' yönelik operasyonlar başladı[1]
1898 - Émile Zola'ya, Alfred Dreyfus'u savunmak için L'Aurore gazetesinde Fransa Cumhurbaşkanına hitaben kaleme aldığı açık mektup J'accuse için iftira davası açıldı.
1900 - Britanyalı İşçi Partisi kuruldu.
1914 - Charlie Chaplin'in ilk filmi, "The Little Tramp" gösterime girdi.
1921 - T.C. Resmî Gazete çıkmaya başladı.
1929 - Hilâl-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) günü ilk kez kutlandı.