Tarihte bugün: 7 Temmuz
7 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 7 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
7 Temmuz'da yaşanan olaylar
1521 - Türk ordusu Böğürdelen'e girdi (Böğürdelen Kuşatması).
1543 - Fransız birlikleri, Lüksemburg'u işgal etti.
1668 - Isaac Newton, Cambridge'deki Trinity Koleji'nden master derecesi aldı.
1828 - Kars, Emin Paşa'nın teslim kararı alması üzerine, Rus işgaline uğradı.
1929 - İlk havayolları hostesi Amerika Birleşik Devletleri'nde göreve başladı.
1930 - Sanayici Henry J. Kaiser, bugün bilinen adıyla Hoover Barajı'nın inşasını başlattı.
1937 - Pasifik Cephesi: İkinci Çin-Japon Savaşı başladı.
1939 - Hatay'da bir il kurulması kararlaştırıldı.
1939 - Tunceli'deki olağanüstü hâl 31 Aralık 1942'ye kadar uzatıldı.