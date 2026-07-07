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Tarihte bugün: 7 Temmuz

7 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 7 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 7 Temmuz - Sayfa 1

7 Temmuz'da yaşanan olaylar

1521 - Türk ordusu Böğürdelen'e girdi (Böğürdelen Kuşatması).

1543 - Fransız birlikleri, Lüksemburg'u işgal etti.

1668 - Isaac Newton, Cambridge'deki Trinity Koleji'nden master derecesi aldı.

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Tarihte bugün: 7 Temmuz - Sayfa 2

1828 - Kars, Emin Paşa'nın teslim kararı alması üzerine, Rus işgaline uğradı.

1929 - İlk havayolları hostesi Amerika Birleşik Devletleri'nde göreve başladı.

1930 - Sanayici Henry J. Kaiser, bugün bilinen adıyla Hoover Barajı'nın inşasını başlattı.

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Tarihte bugün: 7 Temmuz - Sayfa 3

1937 - Pasifik Cephesi: İkinci Çin-Japon Savaşı başladı.

1939 - Hatay'da bir il kurulması kararlaştırıldı.

1939 - Tunceli'deki olağanüstü hâl 31 Aralık 1942'ye kadar uzatıldı.

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Tarihte bugün: 7 Temmuz - Sayfa 4

1939 - İskenderun Limanı Devlet Demiryolları İdaresi'ne, Payas-İskenderun demiryolu Devlet Limanları İdaresi'ne devredildi.

1939 - Tapu ve Kadastro İdaresi Adalet Bakanlığı'na devredildi

1941 - II. Dünya Savaşı: Fransız ve İngiliz askerleri Beyrut'u işgal etti.

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