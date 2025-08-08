Tarihte bugün: 8 Ağustos

8 Ağustos'ta yaşanan olaylar

870 - Meerssen Anlaşması: Kral II. Louis ve üvey kardeşi II. Charles'ın Orta Frank Krallığını doğu ve batı olmak üzere iki parçaya ayırdı.

1220 - İsveç, Lihula Savaşı'nda Eston kabilelerine yenildi.

1264 - Mudejar isyanı, Müslüman asiler Alcázar of Jerez de la Frontera'yıKastilya kuvvetlerinin mağlup ederek geri alırlar.