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Tarihte bugün: 8 Ağustos

8 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 8 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 8 Ağustos - Sayfa 1

8 Ağustos'ta yaşanan olaylar

870 - Meerssen Anlaşması: Kral II. Louis ve üvey kardeşi II. Charles'ın Orta Frank Krallığını doğu ve batı olmak üzere iki parçaya ayırdı.

1220 - İsveç, Lihula Savaşı'nda Eston kabilelerine yenildi.

1264 - Mudéjar isyanı, Müslüman asiler Alcázar of Jerez de la Frontera'yıKastilya kuvvetlerinin mağlup ederek geri alırlar.

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Tarihte bugün: 8 Ağustos - Sayfa 2

1503 - İskoç Kralı IV. James, Margaret Tudor ile Edinburgh'taki Holyrood Manastırında evlenir.

1526 - Uyluk Kuşatması sonuçlandı ve Uyluk şehri, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı.

1588 - İspanyol Armadası'nın, İngiltere'ye çıkarma amaçlı seferi yenilgiyle sonuçlandı.

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Tarihte bugün: 8 Ağustos - Sayfa 3

1648 - Osmanlı tahtına, IV. Mehmet (Avcı) çıktı.

1876 - Thomas Edison, "mimeograph" da denen teksir makinesinin patentini aldı.

1908 - Wilbur Wright, Le Mans, Fransa'daki yarış pistinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

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Tarihte bugün: 8 Ağustos - Sayfa 4

1915 - Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.

1925 - ABD'de, siyahi düşmanı gizli örgüt Ku Klux Klan'ın ilk kongresi yapıldı.

1928 - İstanbul'da, İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica'nın yaptığı Taksim Cumhuriyet Anıtı törenle açıldı. Açılışa 30.000'i aşkın İstanbullu katıldı.

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