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Tarihte bugün: 8 Eylül

8 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 8 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 8 Eylül - Sayfa 1

8 Eylül'de yaşanan olaylar

1331 - Stefan Dušan, kendini Sırbistan Krallığı Hükümdarı ilan etti.

1380 - Kulikovskaya Muharebesi: Rus Knezlik Ordusu, Tatar ve Moğollardan oluşan Altın Orda Devleti Ordularını yendi ve ilerlemelerini durdurdu.

1449 - Tumu Kalesi muharebesi: Moğollar, Çin İmparatoru Zhengtong'u esir aldı.

1504 - Michelangelo'nun Davut Heykeli, Floransa'da açıldı.

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Tarihte bugün: 8 Eylül - Sayfa 2

1514 - Orsha muharebesi: Litvanyalılar ve Polonyalılar Rusları yendi.

1529 - Budin Kuşatması: Kanuni Sultan Süleyman Budapeşte'yi fethetti.

1609 - Mimar Sedefkar Mehmet Ağa, I. Ahmed'in isteği üzerine, Sultanahmet Külliyesi'nin inşasına başladı. Külliye, 8 yıl sonra tamamlandı ve kullanıma açıldı.

1636 - Harvard Koleji Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruldu.

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Tarihte bugün: 8 Eylül - Sayfa 3

1655 - Varşova, Tufan sırasında İsveç Kralı X. Karl Gustav'ın komutası altındaki küçük bir kuvvete direnmeden düşer; bu da şehrin ilk kez yabancı bir ordu tarafından ele geçirilmesini sağlar.

1664 - İngiltere Kralı'nın kardeşi York Dükü, Hollanda sömürgesi olan Yeni Amsterdam'ı İngiltere'ye bağladı. Amerika'nın doğusundaki kentin adı, Dük'ün unvanından esinlenerek New York (Yeni York) oldu.

1688 - Belgrad, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu önderliğindeki kuşatma sonrasında, Osmanlı hakimiyetinden çıktı.

1727 - İngiltere'nin Cambridgeshire kentindeki Burwell köyünde bir kukla gösterisi sırasında çıkan ahır yangınında çoğu çocuk 78 kişi öldü.

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Tarihte bugün: 8 Eylül - Sayfa 4

1756 - Fransız ve Hint Savaşı: Kittanning Seferi

1775 - Malta'daki Rahiplerin Başarısız Ayaklanması

1793 - Fransız Devrim Savaşları: Hondschoote Muharebesi

1796 - Fransız Devrim Savaşları: Bassano Savaşı: Fransız kuvvetleri Bassano del Grappa'da Avusturya birliklerini yendi

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