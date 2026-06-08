Tarihte bugün: 8 Haziran
8 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 8 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
8 Haziran'da yaşanan olaylar
632 - İslam peygamberi Hz. Muhammed vefat etti.
632 - Ebu Bekir ilk halife seçildi.
793 - Vikinglerin Lindisfarne Adası'nı yağmalamasıyla Viking Çağı başladı.
1624 - Deprem, Peru'yu vurdu.
1783 - İzlanda'daki Laki Yanardağı sekiz ay sürecek püskürme faaliyetine başladı. 9000'den fazla kişi öldü, yedi yıl sürecek açlık dönemi başladı.
1866 - Kanada Parlamentosu ilk toplantısını Ottawa'da yaptı.
1887 - Herman Hollerith, geliştirdiği kart basmalı hesap makinesinin patentini aldı.
1912 - Carl Laemmle, Universal Pictures film yapım şirketini kurdu.
1949 - George Orwell'in 1984 adlı romanı yayımlandı.
1949 - FBI'ın bir raporunda, Hollywood'un ünlülerinden Helen Keller, Dorothy Parker, Danny Kaye, Fredric March, John Garfield, Paul Muni ve Edward G. Robinson'ın adları Komünist Parti üyeleri olarak yer aldı.
1950 - Sir Thomas Blamey, Avustralya tarihinin ilk ve tek Mareşali oldu.
1951 - Türkiye'de ilk kalp ameliyatı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nde yapıldı.