  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 8 Haziran

Tarihte bugün: 8 Haziran

8 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 8 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 8 Haziran - Sayfa 1

8 Haziran'da yaşanan olaylar

632 - İslam peygamberi Hz. Muhammed vefat etti.

632 - Ebu Bekir ilk halife seçildi.

793 - Vikinglerin Lindisfarne Adası'nı yağmalamasıyla Viking Çağı başladı.

1 | 8
Tarihte bugün: 8 Haziran - Sayfa 2

1624 - Deprem, Peru'yu vurdu.

1783 - İzlanda'daki Laki Yanardağı sekiz ay sürecek püskürme faaliyetine başladı. 9000'den fazla kişi öldü, yedi yıl sürecek açlık dönemi başladı.

1866 - Kanada Parlamentosu ilk toplantısını Ottawa'da yaptı.

2 | 8
Tarihte bugün: 8 Haziran - Sayfa 3

1887 - Herman Hollerith, geliştirdiği kart basmalı hesap makinesinin patentini aldı.

1912 - Carl Laemmle, Universal Pictures film yapım şirketini kurdu.

1949 - George Orwell'in 1984 adlı romanı yayımlandı.

3 | 8
Tarihte bugün: 8 Haziran - Sayfa 4

1949 - FBI'ın bir raporunda, Hollywood'un ünlülerinden Helen Keller, Dorothy Parker, Danny Kaye, Fredric March, John Garfield, Paul Muni ve Edward G. Robinson'ın adları Komünist Parti üyeleri olarak yer aldı.

1950 - Sir Thomas Blamey, Avustralya tarihinin ilk ve tek Mareşali oldu.

1951 - Türkiye'de ilk kalp ameliyatı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nde yapıldı.

4 | 8