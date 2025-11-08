Tarihte bugün: 8 Kasım
8 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 8 Kasım‘da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
8 Kasım'da yaşanan olaylar
1520 - Danimarka Kralı, II. Christian'ın emriyle Stockholm Katliamı gerçekleşti.
1708 - Valide-i Cedid Camii'nin temeli atıldı.
1793 - Paris'te Louvre Müzesi açıldı.
1829 - Uzun Mehmet, Karadeniz Ereğlisi Kestaneci köyünde ilk maden kömürünü buldu.
1864 - Abraham Lincoln, ABD Başkanı seçildi.
1887 - Gramofonun patenti, Alman kâşif Emile Berliner tarafından alındı.
1889 - Montana, ABD'nin 41. Eyaleti oldu.
1892 - Grover Cleveland, ABD Başkanı seçildi.
1895 - Alman fizikçi Wilhelm Röntgen, X ışınını keşfetti.