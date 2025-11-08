  1. Ekonomim
  4. Tarihte bugün: 8 Kasım

8 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 8 Kasım‘da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

8 Kasım'da yaşanan olaylar

1520 - Danimarka Kralı, II. Christian'ın emriyle Stockholm Katliamı gerçekleşti.

1708 - Valide-i Cedid Camii'nin temeli atıldı.

1793 - Paris'te Louvre Müzesi açıldı.

1829 - Uzun Mehmet, Karadeniz Ereğlisi Kestaneci köyünde ilk maden kömürünü buldu.

1864 - Abraham Lincoln, ABD Başkanı seçildi.

1887 - Gramofonun patenti, Alman kâşif Emile Berliner tarafından alındı.

1889 - Montana, ABD'nin 41. Eyaleti oldu.

1892 - Grover Cleveland, ABD Başkanı seçildi.

1895 - Alman fizikçi Wilhelm Röntgen, X ışınını keşfetti.

1899 - Bronx hayvanat bahçesi açıldı.

1922 - Lüleburgaz düşman işgalinden kurtuldu.

1923 - Almanya'da Adolf Hitler ve yandaşları tarihe "Birahane Darbesi" olarak geçecek olan olayla Bavyera eyaletinin yönetimini ele geçirmek için ayaklandı.

