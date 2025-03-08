Tarihte bugün: 8 Mart
8 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 8 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
8 Mart'ta yaşanan olaylar
1010 - Firdevsî, Şehnâme adlı epik şiirini tamamladı.
1817 - New York Menkul Kıymetler Borsası kuruldu.
1899 - Almanya'nın futbol kulübü olan Eintracht Frankfurt kuruldu.
1906 - Moro Krateri Katliamı gerçekleşti. ABD askerleri, Filipinler'de bir kraterde saklanan silahsız 600'den fazla erkek, kadın ve çocuğu öldürdü.
1917 - Rusya'da Dünya Kadınlar Günü için başkent Petrograd'da kadınların sokaklara dökülmesi Çar II. Nikolay'ın tahttan inmesine neden olan Şubat Devrimi'nin başlamasına yol açtı.Bu olay ise aynı yıl gerçekleşen Ekim Devrimi ardından Sovyet Birliği'nde Dünya Kadınlar Günü için sabit bir tarih olarak 8 Mart'ın kararlaştırılmasına ve bunun üzerine Komintern kararıyla da uluslararası sosyalist ve komünist hareket tarafından dünya çapında Kadınlar Günü kutlamalarının 8 Mart'ta yapılmasına yol açtı. Fakat bu tarih ancak 1960'ların sonlarından itibaren daha geniş kabul görmeye başlayıp Birleşmiş Milletler tarafından 1977'de 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kabul edilmesinin ardından giderek evrensel bir karakter aldı.
1919 - İngilizler Antep'te sıkı yönetim ilan ederek; şehirde ne kadar ateşli ve yaralayıcı silah varsa, 24 saat zarfında İngiliz İşgal Kuvvetleri Kumandanlığı'na teslim edilmesini istedi.
1920 - Salih Hulusi Kezrak, Sadrazamlığa getirildi.
1921 - İspanya Başbakanı Eduardo Dato, Madrid'de Parlamento Binasından çıkarken Katalan militanlarca öldürüldü.
1931 - Kubilay Olayı'ndan sonra Menemen'de uygulanan sıkıyönetim kaldırıldı.
1933 - I. Beş Yıllık Kalkınma Planı kabul edildi.
1942 - II. Dünya Savaşı'nda Hollanda, Java adasında Japonlara teslim oldu.
1943 - İsmet İnönü, 7. TBMM'yi açtı ve yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Şükrü Saraçoğlu, Hükûmeti kurmakla yeniden görevlendirildi.
1944 - New York Metropolitan Operası, Taksim Gazinosu'nda bir konser verdi.
1948 - Tanımladığı bir deri hastalığı (Behçet Hastalığı) nedeniyle Dünya tıp literatürüne geçen, deri ve zührevi hastalıklar uzmanı Ordinaryüs Prof. Dr. Hulusi Behçet, kalp krizi sonucu İstanbul'da öldü.
1951 - I. Adnan Menderes Hükûmeti istifa etti. Bir gün sonra II. Menderes Hükümeti kuruldu; Hükümet'te, üç yeni bakan görev alırken, altı bakan yer değiştirdi.
1951 - Amerikalı keman virtüözü Yehudi Menuhin, konser vermek için İstanbul'a geldi.