Tarihte bugün: 8 Mayıs
8 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 8 Mayıs’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
8 Mayıs'ta yaşanan olaylar
1861 - Amerikan İç Savaşı: Virginia eyaletinin Richmond kenti, Amerika Konfedere Devletleri'nin (Güneylilerin) başkenti olarak ilan edildi.
1867 - Osmanlı İmparatorluğu'nda Dilâver Paşa Nizamnamesi ilan edildi.
1884 - 1876 Anayasası'nın mimarı Mithat Paşa, Sultan Abdülaziz'i öldürttüğü iddiasıyla yargılanmış ve Taif'e sürülmüştü. Boğularak öldürülen Mithat Paşa, Taif'te gömüldü.
1886 - Atlantalı kimyacı ve eczacı John S. Pemberton, dünyanın en ünlü içeceği haline gelecek olan Coca-Cola'yı Georgia'da icat etti.
1902 - Martinik'te Pelée Yanardağı patladı: 30 bin kişi öldü.
1914 - Paramount Pictures film yapım ve dağıtım şirketi ABD'de kuruldu.
1945 - Alman General Wilhelm Keitel, Sovyet General Jukov'a teslim oldu. Almanya savaşı kaybetti. Avrupa'da savaşın bittiği bu güne "Zafer Günü" adı verildi.
1947 - Ulvi Cemal Erkin, Prag'da Çek Filarmoni Orkestrası'nı yönetti.
1949 - Doğu Berlin'deki Treptower Parkı'nda, Sovyet Savaş Anıtı'nın açılışı yapıldı.