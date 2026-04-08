Tarihte bugün: 8 Nisan
8 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 8 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
8 Mart'ta yaşanan olaylar
876 - Deyrülâkül Muharebesi : Muvaffak liderliğindeki Abbasi kuvvetleri, Dicle Nehri'ndeki Saffârî istilasını durdurdu. Emir Yakûb bin Leys es-Saffâr, Abbâsîler'in başkenti Bağdat'ı ele geçirmeye çalışır ancak ordusuyla birlikte geri çekilmek zorunda kalır.
1513 - İspanyol Konkistador Juan Ponce de León, Florida'yı keşfetti ve bu bölgeyi İspanya toprağı olarak ilan etti.
1730 - New York'ta ilk sinagog hizmete girdi.
1783 - 1441'den beri varlığını sürdüren Kırım Hanlığı, II. Katerina'nın emriyle Rus İmparatorluğu tarafından ilhak edildi.
1820 - Milo Venüsü heykeli, bir Ege adası olan Melos'ta bulundu.
1830 - Avrupa ülkeleri, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Yunan Devleti'nin bağımsızlığını onaylamasını istedi.
1869 - 2. Darülfünun binasının inşası tamamlandı ve Darülfünun-ı Osmani kuruldu.
1899 - Martha Place, elektrikli sandalye ile idam edilen ilk kadın oldu.
1918 - I. Dünya Savaşı: Sinema oyuncuları Douglas Fairbanks ve Charlie Chaplin, New York sokaklarında savaş tahvili sattılar.
1920 - Salih Paşa'nın (Salih Hulusi Kezrak) istifası ile kurulan Damat Ferit Paşa Kabinesi'nin tanınmayacağı yolunda, Heyet-i Temsiliye genelgesi yayınlandı.
1923 - Mustafa Kemal 9 Umde'yi açıkladı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin seçim bildirisi niteliğindeki bu ilkelerin başında, 'Egemenlik Ulusundur' maddesi gelmekteydi.
1924 - Şeriye mahkemelerini kaldıran yeni Mahkemeler Teşkilatı Kanunu TBMM'de kabul edildi. Kadıların yerini hakimler aldı.