Tarihte bugün: 8 Nisan

8 Mart'ta yaşanan olaylar

876 - Deyrülâkül Muharebesi : Muvaffak liderliğindeki Abbasi kuvvetleri, Dicle Nehri'ndeki Saffârî istilasını durdurdu. Emir Yakûb bin Leys es-Saffâr, Abbâsîler'in başkenti Bağdat'ı ele geçirmeye çalışır ancak ordusuyla birlikte geri çekilmek zorunda kalır.

1513 - İspanyol Konkistador Juan Ponce de León, Florida'yı keşfetti ve bu bölgeyi İspanya toprağı olarak ilan etti.

1730 - New York'ta ilk sinagog hizmete girdi.