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Tarihte bugün: 8 Ocak

8 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 8 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 8 Ocak - Sayfa 1

8 Ocak'ta yaşanan olaylar

1297 - Monako bağımsızlığını kazandı.

1499 - Fransa'da XII. Louis, Anne de Bretagne ile evlendi.

1610 - İtalyan astronom Galileo Galilei, Jüpiter'in iki uydusunu (İo ve Europa) tespit etti.

1784 - Osmanlı Devleti, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıdı.

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Tarihte bugün: 8 Ocak - Sayfa 2

1835 - ABD'nin ulusal borcu ilk ve son kez olarak 0 (sıfır) oldu.

1916 - İtilaf Devletleri, Osmanlı Ordusu'nun Çanakkale direnişini kıramadılar. Yenilgiye uğrayarak Gelibolu Yarımadası'ndan çekilmeye başladılar. Başarısızlığı nedeniyle İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanı, Amiral Winston Churchill görevinden istifa etti.

1918 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak toplantısında, Avrupa'da kalıcı barışın sağlanması için, kendi adıyla anılacak olan 14 prensibi ortaya attı.

1920 - Kuva-yi Milliye komutanlarından Yahya Kaptan, Gebze'de İstanbul Hükümeti'nin adamlarınca öldürüldü.

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Tarihte bugün: 8 Ocak - Sayfa 3

1933 - Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı kabul edildi.

1940 - Türkiye, İngiltere ve Fransa ile 2 yıl süreyle krom satış antlaşması imzaladı.

1941 - İstanbul’da 401 ilkokulda 1846 öğretmen ve 74.488 öğrencinin öğrenim yaptığı açıklandı.

1942 - II. Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi'nde Sovyetler Birliği ile Almanya arasında Rjev Muharebeleri başladı.

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Tarihte bugün: 8 Ocak - Sayfa 4

1943 - Yoksullara ucuz ekmek verilmesine ilişkin kararname yayımlandı.

1945 - İskenderun Limanı hizmete açıldı.

1946 - Celal Bayar, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı oldu.

1958 - 14 yaşındaki Bobby Fischer, Amerika Birleşik Devletleri satranç şampiyonu oldu.

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