Tarihte bugün: 8 Şubat
8 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 8 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
8 Şubat'ta yaşanan olaylar
1588 - Cami minarelerinde kandil kullanılmaya başlandı.
1640 - Sultan İbrahim tahta çıktı.
1695 - Koyun Adaları Muharebesi: Venedik Cumhuriyeti Donanması ile Karaburun Yarımadası açıklarındaki Koyun Adaları önünde yapılan deniz muharebesi, Osmanlı Donanması'nın zaferiyle sonuçlandı.
1788 - Avusturya, 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rusya'nın yanında savaşa katıldı.
1822 - Haiti, Dominik Cumhuriyeti'ni işgal etti.
1871 - Osmanlı'da ilk kez Karl Marx'ın bir makalesi, Hakayik-ul Vakayi gazetesinde yayımlandı.
1895 - William G. Morgan, voleybolun temellerini oluşturdu.
1920 - Fransızlar, Maraş'tan çekilmeye ve Adana bölgesini boşaltmaya başladı.
1921 - İstanbul Boğazı dondu.
1925 - Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından Halit Paşa, Mecliste Ali Çetinkaya tarafından kaza kurşunuyla vurularak yaralandı ve 14 Şubat 1925'te hayatını kaybetti.
1930 - Atatürk, Kuşadası'nı ziyaret etti.
1934 - Balkan Antantı; Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında Atina'da imzalandı.