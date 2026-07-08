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Tarihte bugün: 8 Temmuz

8 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 8 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 8 Temmuz - Sayfa 1

8 Temmuz'da yaşanan olaylar

1522 - Kanuni Sultan Süleyman, Rodos'a çıktı.

1829 - Erzurum, Salih Paşa'nın Çarlık Ordusu'nun teslim koşullarını kabulüyle Rus işgaline uğradı.

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Tarihte bugün: 8 Temmuz - Sayfa 2

1833 - Osmanlı İmparatorluğu ile Çarlık Rusyası arasında Hünkâr İskelesi Antlaşması imzalandı.

1889 - The Wall Street Journal'ın ilk sayısı yayımlandı.

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Tarihte bugün: 8 Temmuz - Sayfa 3

1853 - Amerika Birleşik Devletleri Donanması Pasifik Filosu Komutanı Matthew C. Perry, Japonya'nın Uraga kasabasına ulaştı.

1919 - Mustafa Kemal, resmî görevinden ve askerlikten çekildi.

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Tarihte bugün: 8 Temmuz - Sayfa 4

1937 - Türkiye ile İran, Irak ve Afganistan arasında saldırmazlık paktı (Sadabat Paktı) imzalandı.

1947 - Roswell, New Mexico'da, bir UFO'nun düşerek parçalandığı iddia edilen ve hala tartışılan "Roswell UFO Vakası" meydana geldi.

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