Tarihte bugün: 8 Temmuz
8 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 8 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
8 Temmuz'da yaşanan olaylar
1522 - Kanuni Sultan Süleyman, Rodos'a çıktı.
1829 - Erzurum, Salih Paşa'nın Çarlık Ordusu'nun teslim koşullarını kabulüyle Rus işgaline uğradı.
1833 - Osmanlı İmparatorluğu ile Çarlık Rusyası arasında Hünkâr İskelesi Antlaşması imzalandı.
1889 - The Wall Street Journal'ın ilk sayısı yayımlandı.
1853 - Amerika Birleşik Devletleri Donanması Pasifik Filosu Komutanı Matthew C. Perry, Japonya'nın Uraga kasabasına ulaştı.
1919 - Mustafa Kemal, resmî görevinden ve askerlikten çekildi.