Tarihte bugün: 9 Ağustos
9 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 9 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
9 Ağustos'ta yaşanan olaylar
378 - Hadrianapolis Muharebesi: Doğu Roma İmparatoru Valens, Vizigotlar'a yenildi; müstahkem Konstantinopolis (İstanbul) ve Andrinopolis (Edirne) haricinde tüm Trakya yağmalandı.
1173 - Yapımı iki asır sürecek olan Pisa Kulesi'nin inşası başladı.
1554 - Osmanlı ve Portekiz arasında Hürmüz Deniz Muharebesi gerçekleşti.
1578 - Osmanlı Devleti ile Safevi kuvvetleri arasında Çıldır Muharebesi gerçekleşti.
1805 - Avusturya İmparatorluğu, Birleşik Krallık, İsveç, Rus İmparatorluğu ve Napoli Krallığı, Napolyon'a karşı ittifak oluşturdular.
1814 - Wetumpka yakınlarında Fort Jackson Antlaşması imzalandı.
1842 - Webster Ashburton Antlaşması ile Kanada-ABD sınırı belirlendi.
1892 - Thomas Edison, iki yönlü telgrafın patentini aldı.
1902 - VII. Edward, Birleşik Krallık Kralı olarak taç giydi.
1912 - Tekirdağ ilinin Mürefte beldesinde 7,3 MS büyüklüğünde deprem meydana geldi.
1915 - Birinci Anafartalar Muharebesi başladı.
1928 - Türkiye'de Arap alfabesi yerine Latin alfabesinin benimsendiği Harf Devrimi: Atatürk, harfleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gülhane'deki galasına katılanlara tanıttı. Sonraki süreçte yeni alfabe yasal olarak kabul edildi ve yaygınlaştırılmaya başlandı.