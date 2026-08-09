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Tarihte bugün: 9 Ağustos

9 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 9 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 9 Ağustos - Sayfa 1

9 Ağustos'ta yaşanan olaylar

378 - Hadrianapolis Muharebesi: Doğu Roma İmparatoru Valens, Vizigotlar'a yenildi; müstahkem Konstantinopolis (İstanbul) ve Andrinopolis (Edirne) haricinde tüm Trakya yağmalandı.

1173 - Yapımı iki asır sürecek olan Pisa Kulesi'nin inşası başladı.

1554 - Osmanlı ve Portekiz arasında Hürmüz Deniz Muharebesi gerçekleşti.

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Tarihte bugün: 9 Ağustos - Sayfa 2

1578 - Osmanlı Devleti ile Safevi kuvvetleri arasında Çıldır Muharebesi gerçekleşti.

1805 - Avusturya İmparatorluğu, Birleşik Krallık, İsveç, Rus İmparatorluğu ve Napoli Krallığı, Napolyon'a karşı ittifak oluşturdular.

1814 - Wetumpka yakınlarında Fort Jackson Antlaşması imzalandı.

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Tarihte bugün: 9 Ağustos - Sayfa 3

1842 - Webster Ashburton Antlaşması ile Kanada-ABD sınırı belirlendi.

1892 - Thomas Edison, iki yönlü telgrafın patentini aldı.

1902 - VII. Edward, Birleşik Krallık Kralı olarak taç giydi.

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Tarihte bugün: 9 Ağustos - Sayfa 4

1912 - Tekirdağ ilinin Mürefte beldesinde 7,3 MS büyüklüğünde deprem meydana geldi.

1915 - Birinci Anafartalar Muharebesi başladı.

1928 - Türkiye'de Arap alfabesi yerine Latin alfabesinin benimsendiği Harf Devrimi: Atatürk, harfleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gülhane'deki galasına katılanlara tanıttı. Sonraki süreçte yeni alfabe yasal olarak kabul edildi ve yaygınlaştırılmaya başlandı.

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