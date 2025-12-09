Tarihte bugün: 9 Aralık
9 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 9 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
9 Aralık'ta yaşanan olaylar
1835 - Teksas Devrimi: Teksas Ordusu, San Antonio'yu ele geçirdi.
1851 - Montréal'da, YMCA'nin Kuzey Amerika'daki ilk şubesi açıldı.
1892 - İngiltere futbol kulübü olan Newcastle United FC kuruldu.
1893 - İstanbul'da günlerce süren soğuk hava yüzünden Haliç dondu.
1905 - Fransa'da din ve devlet işlerini birbirinden ayıran yasa kabul edildi.
1905 - İlk iki günü barışçıl geçen Moskova Ayaklanması'nda silahlı sokak çatışmaları başladı
1917 - I. Dünya Savaşı: Kudüs, General Edmund Allenby tarafından ele geçirildi.
1938 - Ankara Garı, hizmete açıldı.
1941 - II. Dünya Savaşı: Çin Cumhuriyeti, Küba, Guatemala ve Filipinler Topluluğu; Japonya ve Nazi Almanyası'na savaş ilan etti.
1946 - Nürnberg Uluslararası Askerî Ceza Mahkemesi'nin ikinci aşaması "Doktorlar'ın Duruşmaları"yla başladı. Bu duruşmalarda insanlar üzerinde deneyler yapan Nazi doktorlar yargılandılar.
1949 - Birleşmiş Milletler, Kudüs'te yönetimi aldı.
1950 - Soğuk Savaş: Harry Gold, II. Dünya Savaşı sırasında, atom bombasının sırlarını Sovyetler Birliği'ne verdiği için 30 yıl hapisle cezalandırıldı.