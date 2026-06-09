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Tarihte bugün: 9 Haziran

9 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 9 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 9 Haziran - Sayfa 1

9 Haziran'da yaşanan olaylar

53 - Roma İmparatoru Neron, üvey kızkardeşi İmparatoriçe Claudia Octavia ile evlendi.

68 - Roma İmparatoru Neron intihar etti.

1617 - Sultan I. Ahmet tarafından İstanbul'da adıyla anılan meydanda 1609-1616 yılları arasında Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa'ya yaptırılan Sultanahmet Camii ibadete açıldı.

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Tarihte bugün: 9 Haziran - Sayfa 2

1660 - Saint-Jean-de-Luz'da XIV. Louis ile Marie Therese evlendi.

1815 - Viyana Kongresi sona erdi.

1910 - Seda-i Millet gazetesi Başyazarı Ahmet Samim, İstanbul'da öldürüldü.

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Tarihte bugün: 9 Haziran - Sayfa 3

1921 - İstiklal Savaşı'nda kullanılacak cephanenin, İnebolu'dan karaya çıkartılmaya ve cepheye götürülmeye başlanması.

1922 - Åland Bölgesel Meclisi, Mariehamn'daki ilk genel kurulu için toplandı; bugün Åland Özerklik Günü olarak kutlanıyor.

1928 - Avustralyalı pilot Charles Kingsford Smith, uçağıyla ilk kez Büyük Okyanus'u aştı.

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Tarihte bugün: 9 Haziran - Sayfa 4

1940 - II. Dünya Savaşı, Norveç resmen Almanya'ya teslim oldu.

1942 - Anıtkabir için açılan yarışmada, Prof. Emin Onat ve Orhan Arda'nın projeleri birinci oldu.

1950 - Adnan Menderes, Demokrat Parti Genel Başkanlığına seçildi.

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