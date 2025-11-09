Tarihte bugün: 9 Kasım
9 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 9 Kasım‘da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
9 Kasım'da yaşanan olaylar
1888 - Karındeşen Jack, beşinci kurbanı olan Mary Jane Kelly'yi öldürdü.
1912 - Yunanistan, Selanik'i işgal etti.
1918 - Almanya'da Weimar Cumhuriyeti ilan edildi.
1921 - Benito Mussolini, İtalya'da Ulusal Faşist Parti'yi kurdu.
1924 - Refet Paşa (Refet Bele), Rauf Bey (Rauf Orbay) ve Adnan Bey'in (Adnan Adıvar) aralarında bulunduğu bir grup milletvekili Halk Fırkası'ndan istifa etti.
1930 - Avusturya'da yapılan seçimleri sosyalistler kazandı. Naziler ve komünistler Parlamentoya giremedi.
1936 - Montreux Boğazlar Sözleşmesi yürürlüğe girdi.
1937 - Japonya, Şanghay'a girdi.
1938 - Kristal Gece: Yahudilere karşı toplu saldırılar başladı. Berlin'de 7 bin Yahudi dükkânı yağmalandı, yüzlerce sinagog ateşe verildi ve çok sayıda Yahudi öldürüldü.