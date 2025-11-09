Tarihte bugün: 9 Kasım

  1. Ekonomim
9 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 9 Kasım‘da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

9 Kasım'da yaşanan olaylar

1888 - Karındeşen Jack, beşinci kurbanı olan Mary Jane Kelly'yi öldürdü.

1912 - Yunanistan, Selanik'i işgal etti.

1918 - Almanya'da Weimar Cumhuriyeti ilan edildi.

1921 - Benito Mussolini, İtalya'da Ulusal Faşist Parti'yi kurdu.

1924 - Refet Paşa (Refet Bele), Rauf Bey (Rauf Orbay) ve Adnan Bey'in (Adnan Adıvar) aralarında bulunduğu bir grup milletvekili Halk Fırkası'ndan istifa etti.

1930 - Avusturya'da yapılan seçimleri sosyalistler kazandı. Naziler ve komünistler Parlamentoya giremedi.

1936 - Montreux Boğazlar Sözleşmesi yürürlüğe girdi.

1937 - Japonya, Şanghay'a girdi.

1938 - Kristal Gece: Yahudilere karşı toplu saldırılar başladı. Berlin'de 7 bin Yahudi dükkânı yağmalandı, yüzlerce sinagog ateşe verildi ve çok sayıda Yahudi öldürüldü.

1953 - Kamboçya, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1968 - ABD'nin Illinois Eyaletinde, 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

1977 - Başbakan Süleyman Demirel eleştirileri yanıtladı. "70 sente muhtaç olduğumuz devirde hacılarımıza 70 milyon dolar bulduk" dedi.

