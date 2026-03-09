  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 9 Mart

Tarihte bugün: 9 Mart

9 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 9 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 9 Mart - Sayfa 1

9 Mart'ta yaşanan olaylar

1621 - İstanköylü Çelebi (Güzelce) Ali Paşa, sadrazamlıktan alınarak yerine Ohrili Hüseyin Paşa atandı.

1764 - Padişah III. Mustafa tarafından yaptırılan Laleli Camii, ibadete açıldı.

1788 - NGC 2841 çubuksuz sarmal gökadası bulundu.

1796 - Napolyon Bonapart ile Josephine evlendi.

1 | 9
Tarihte bugün: 9 Mart - Sayfa 2

1814 - Napolyon Ordularının sürekli yenilgiye uğrayıp geri çekildikleri bir dönemde, Viyana Kongresi toplandı.

1842 - Giuseppe Verdi'nin üçüncü opera eseri Nabucco ilk kez Milano'da sahnelendi.

1908 - İtalyan futbol kulübü, FC Internazionale Milano kuruldu.

1913 - Adapazarı İslam Ticaret Bankası kuruldu. (31 Mart 1937 tarihinde unvanı Türk Ticaret Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiştir.)

2 | 9
Tarihte bugün: 9 Mart - Sayfa 3

1923 - Sovyet lideri Lenin, geçirdiği felç sonucu konuşma yeteneğini kaybetti.

1929 - İstanbul'da "Matbaacılık Mektebi" açıldı.

1930 - Atatürk, Antalya Müzesi'ni gezdikten sonra, Aspendos'ta incelemelerde bulundu.

1935 - Hitler, yeni bir hava kuvvetleri oluşturacağını ilan etti.

3 | 9
Tarihte bugün: 9 Mart - Sayfa 4

1943 - Şükrü Saracoğlu'nun Başbakanlığındaki 13. Türkiye Hükûmeti istifa etti ve yine Şükrü Saracoğlu Başbakanlığında 14. Türkiye Hükûmeti kuruldu.

1952 - Amerika Birleşik Devletleri'ni Türk modası sardı. Amerikan moda dergileri, İstanbul Sarısı, Türk Kırmızısı, Helva Beji, Fes Rengi gibi renklerden geçilmez oldu. Bir firma, Harem adı altında kozmetikler piyasaya sürdü.

1954 - Gazeteciler Cemiyeti ve Gazeteciler Sendikası; Meclis'te yaptığı bir konuşmada Yazı İşleri Müdürleri için "baldırı çıplak" tabirini kullanan DP İzmir Milletvekili Halil Özyörük'ü, Meclise ve DP Genel Başkanlığına çektikleri bir telgrafla protesto ettiler.

1954 - Yayın yoluyla suç işleyenlere ağır cezalar getiren yasa, Meclis'ten çıktı.

4 | 9