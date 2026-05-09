Tarihte bugün: 9 Mayıs

1935 - Cumhuriyet Halk Fırkası Dördüncü Büyük Kurultayı toplandı. Kurultayda, "fırka" yerine "parti" sözcüğü benimsendi. Altı Ok daha ayrıntılı bir şekilde ele alındı. "Partinin güttüğü bütün bu esaslar Kemalizm prensipleridir" denilerek; Kemalizm, ilk kez resmi olarak tanımlandı.

1936 - Benito Mussolini, İtalya Faşist İmparatorluğu'nu ilan etti.

1936 - İtalya, resmen Etiyopya'yı ilhak etti.