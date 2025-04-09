Tarihte bugün: 9 Nisan
9 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 9 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
9 Nisan'da yaşanan olaylar
1860 - Dünyada ilk kez bir ses kayıt altına alınabildi.
1932 - İlk Türk kadın hakim Mürüvvet Hanım, Adana'da göreve başladı.
1936 - İstanbul Telefon Şirketi devletçe satın alındı.
1940 - II. Dünya Savaşı'nda Almanya; Danimarka ve Norveç istilasına başladı.
1945 - Türkiye'de yerli ampul üretimi başladı.
1945 - II. Dünya Savaşı'nda Königsberg Kuşatması sona erdi.
1952 - Şehir Tiyatroları Müdürlüğüne, Orhan Hançerlioğlu getirildi. Hançerlioğlu, daha önce İstanbul Emniyet Üçüncü Şube Müdürü'ydü.
1957 - Süveyş Kanalı batıklardan temizlenerek yeniden gemi trafiğine açıldı.
1953 - İlk üç boyutlu film olan Mumyalar Müzesi (House of Wax), Warner Brothers şirketi tarafından gösterime sunuldu.
1958 - CHP'nin yayın organı Ulus gazetesi üçüncü kez kapatıldı. Kapatmaya, Ankara Milletvekili Bülent Ecevit'in bir yazısı yol açtı.
1967 - Bugüne kadar 10.575 adet üretilen (9 Nisan 2020 itibarıyla) Boeing 737 ilk uçuşunu yaptı.
1969 - İngiltere'de imal edilen ilk Concorde uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi.