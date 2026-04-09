Tarihte bugün: 9 Nisan
9 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 9 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
9 Nisan'da yaşanan olaylar
1860 - Dünyada ilk kez bir ses kayıt altına alınabildi.
1932 - İlk Türk kadın hakim Mürüvvet Hanım, Adana'da göreve başladı.
1936 - İstanbul Telefon Şirketi devletçe satın alındı.
1940 - II. Dünya Savaşı: Almanya; Danimarka ve Norveç istilasına başladı.
1945 - Türkiye'de yerli ampul üretimi başladı.
1945 - II. Dünya Savaşı: Königsberg Kuşatması sona erdi.
