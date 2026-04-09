  4. Tarihte bugün: 9 Nisan

Tarihte bugün: 9 Nisan

9 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 9 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 9 Nisan - Sayfa 1

9 Nisan'da yaşanan olaylar

1860 - Dünyada ilk kez bir ses kayıt altına alınabildi.

1932 - İlk Türk kadın hakim Mürüvvet Hanım, Adana'da göreve başladı.

Tarihte bugün: 9 Nisan - Sayfa 2

1936 - İstanbul Telefon Şirketi devletçe satın alındı.

1940 - II. Dünya Savaşı: Almanya; Danimarka ve Norveç istilasına başladı.

Tarihte bugün: 9 Nisan - Sayfa 3

1945 - Türkiye'de yerli ampul üretimi başladı.

1945 - II. Dünya Savaşı: Königsberg Kuşatması sona erdi.

Tarihte bugün: 9 Nisan - Sayfa 4

1952 - Şehir Tiyatroları Müdürlüğüne, Orhan Hançerlioğlu getirildi. Hançerlioğlu, daha önce İstanbul Emniyet Üçüncü Şube Müdürü'ydü.

1957 - Süveyş Kanalı batıklardan temizlenerek yeniden gemi trafiğine açıldı.

