  4. Tarihte bugün: 9 Şubat

9 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 9 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

9 Şubat'ta yaşanan olaylar

1588 - Cami minarelerinde kandil kullanılmaya başlandı.

1640 - Sultan İbrahim tahta çıktı.

1695 - Koyun Adaları Muharebesi: Venedik Cumhuriyeti Donanması ile Karaburun Yarımadası açıklarındaki Koyun Adaları önünde yapılan deniz muharebesi, Osmanlı Donanması'nın zaferiyle sonuçlandı.

1788 - Avusturya, 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rusya'nın yanında savaşa katıldı.

1822 - Haiti, Dominik Cumhuriyeti'ni işgal etti.

1871 - Osmanlı'da ilk kez Karl Marx'ın bir makalesi, Hakayik-ul Vakayi gazetesinde yayımlandı.

1895 - William G. Morgan, voleybolun temellerini oluşturdu.

1920 - Fransızlar, Maraş'tan çekilmeye ve Adana bölgesini boşaltmaya başladı.

1921 - İstanbul Boğazı dondu.

1925 - Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından Halit Paşa, Mecliste Ali Çetinkaya tarafından kaza kurşunuyla vurularak yaralandı ve 14 Şubat 1925'te hayatını kaybetti.

1930 - Atatürk, Kuşadası'nı ziyaret etti.

1934 - Balkan Antantı; Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında Atina'da imzalandı.

