  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 9 Temmuz

Tarihte bugün: 9 Temmuz

9 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 9 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 9 Temmuz - Sayfa 1

9 Temmuz'da yaşanan olaylar

455 - Avitus, Batı Roma İmparatoru oldu.

1816 - Arjantin, İspanya’dan bağımsızlığını kazandı.

1 | 12
Tarihte bugün: 9 Temmuz - Sayfa 2

1850 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Zachary Taylor öldü, yerine Millard Fillmore 13. Başkan oldu.

1918 - Nashville'de (Tennessee) iki tren çarpıştı: 101 kişi öldü, 171 kişi yaralandı.

2 | 12
Tarihte bugün: 9 Temmuz - Sayfa 3

1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın görevine son verildiği hakkında Harbiye Nezareti genelgesi yayınlandı.

1922 - Johnny Weissmüller, 100 m serbest stil yüzmede dünya rekoru kırdı: 58.6 saniye.

3 | 12
Tarihte bugün: 9 Temmuz - Sayfa 4

1943 - II. Dünya Savaşı: Müttefikler, Husky Harekâtı'nı başlatarak Sicilya'nın güneydoğu sahillerini işgal etti.

1944 - II. Dünya Savaşı: Amerikalılar Japonya'ya ait Saipan adasını ele geçirdiler.

4 | 12