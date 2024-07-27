Tarım ekonomisi bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Tarım ekonomisi bölümü; gıda, yem, lif gibi tarım ürünlerinin üreticiden tüketiciye kadar uzanan tüm süreçlerinin üretimi, ekonomisi ve politikası ile uluslar ve uluslararası seviyede ilgilenen bir bölümdür.
Tarım ekonomisi bölümü kaç yıllıktır?
Tarım ekonomisi bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır.
Tarım ekonomisi bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Tarım ekonomisi bölümü, eşit ağırlık puan türü ile öğrenci alır.
Tarım ekonomisi bölümü hangi fakülteye bağlıdır?
Tarım ekonomisi bölümü, ziraat fakültesi bünyesinde eğitim verir.
Tarım ekonomisi bölümünde hangi dersler okutulur?
Tarım ekonomisi bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Fizik
Kimya
Matematik
Genel ekonomi
Jeoloji
Botanik
İstatistik
Ölçme bilgisi
İklim bilgisi
Zooloji
Sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliği