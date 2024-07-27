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  4. Tarım ekonomisi bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Tarım ekonomisi bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Tarım ekonomisi bölümü; gıda, yem, lif gibi tarım ürünlerinin üreticiden tüketiciye kadar uzanan tüm süreçlerinin üretimi, ekonomisi ve politikası ile uluslar ve uluslararası seviyede ilgilenen bir bölümdür.

Tarım ekonomisi bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 1

Tarım ekonomisi bölümü kaç yıllıktır?

Tarım ekonomisi bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır.

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Tarım ekonomisi bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 2

Tarım ekonomisi bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?

Tarım ekonomisi bölümü, eşit ağırlık puan türü ile öğrenci alır.

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Tarım ekonomisi bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 3

Tarım ekonomisi bölümü hangi fakülteye bağlıdır?

Tarım ekonomisi bölümü, ziraat fakültesi bünyesinde eğitim verir.

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Tarım ekonomisi bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 4

Tarım ekonomisi bölümünde hangi dersler okutulur?

Tarım ekonomisi bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:

Fizik

Kimya

Matematik

Genel ekonomi

Jeoloji

Botanik

İstatistik

Ölçme bilgisi

İklim bilgisi

Zooloji

Sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliği

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