Taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktası ; Asla sulanma ve salya olmuyor
Ev hanımları lezzetli bir yoğurt mayalama taktiği arıyor. Öyleyse Mersin Silifkeli köylü kadınların yoğurt mayalama püf noktasını dinleyin
Yoğurt insan vücudu için gerekli vitaminlerin çoğunluğunu bünyesinde barındırır. Fakat ev yapımı yoğurtlar için böyledir.
Marketlerde satılan yoğurtlar özellikle Bakanlığın denetimleri sonrasında ortaya çıktı ki son derece zararlı ve katkı maddeli.
SİLİFKELİ KÖYLÜLER BÖYLE MAYA YAPIYOR
Bu nedenle ev hanımları evlerinde sağlıklı bir şekilde yoğurt yapmak istiyor. Fakat yoğurdun mayasını tutturmak zor olabiliyor. Biz de bu haberimizde size Silifkeli köylü kadınların püf nokta tekniğini öğreteceğiz.