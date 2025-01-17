Taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktası ; Asla sulanma ve salya olmuyor

SİLİFKELİ KÖYLÜLER BÖYLE MAYA YAPIYOR

Bu nedenle ev hanımları evlerinde sağlıklı bir şekilde yoğurt yapmak istiyor. Fakat yoğurdun mayasını tutturmak zor olabiliyor. Biz de bu haberimizde size Silifkeli köylü kadınların püf nokta tekniğini öğreteceğiz.