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  4. Taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktası ; Asla sulanma ve salya olmuyor

Taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktası ; Asla sulanma ve salya olmuyor

Ev hanımları lezzetli bir yoğurt mayalama taktiği arıyor. Öyleyse Mersin Silifkeli köylü kadınların yoğurt mayalama püf noktasını dinleyin

Taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktası ; Asla sulanma ve salya olmuyor - Sayfa 1

Yoğurt insan vücudu için gerekli vitaminlerin çoğunluğunu bünyesinde barındırır. Fakat ev yapımı yoğurtlar için böyledir.

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Taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktası ; Asla sulanma ve salya olmuyor - Sayfa 2

Marketlerde satılan yoğurtlar özellikle Bakanlığın denetimleri sonrasında ortaya çıktı ki son derece zararlı ve katkı maddeli.

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Taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktası ; Asla sulanma ve salya olmuyor - Sayfa 3

SİLİFKELİ KÖYLÜLER BÖYLE MAYA YAPIYOR

Bu nedenle ev hanımları evlerinde sağlıklı bir şekilde yoğurt yapmak istiyor. Fakat yoğurdun mayasını tutturmak zor olabiliyor. Biz de bu haberimizde size Silifkeli köylü kadınların püf nokta tekniğini öğreteceğiz.

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Taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktası ; Asla sulanma ve salya olmuyor - Sayfa 4

nefisyemektarifleri.com’daki tarife göre gereken malzemeler şunlar:

  • 3 litre süt
  • 2 yemek kaşığı yoğurt mayası
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