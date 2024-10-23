Taste Atlas dünyanın en iyi 10 kuruyemişini açıkladı! Türkiye’den iki lezzet listede
Her yıl belirli kategorilerde mutfakların en iyilerini listeyen Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın en iyi kuruyemişlerini açıkladı. Listede 2 Türk lezzeti de yer alıyor. İşte dünyanın en iyi kuruyemişleri sıralaması
Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek listeleyen Taste Atlas, dünyanın en iyi kuruyemişlerini açıkladı. Taste Atlas'ın listesine Türkiye'den de iki lezzet girdi.
1- Fystiki Aeginas (Yunanistan)
Listenin ilk sırasında Yunanistan’ın fıstığı yer alıyor. Fystiki Aeginas olarak bilinen fıstık türü 19. yüzyılın sonundan beri Aegina Adası adasında geleneksel olarak yetiştirilen Egintiki çeşidinden üretilir.
2- Antep Fıstığı (Türkiye)
Antep Fıstığı Taste Atlas’ın tanıtımında Gaziantep'ten gelen geleneksel Türk fıstıkları olarak tanıtılıyor. İdeal iklim ve harika toprak koşulları nedeniyle, fıstıkların canlı yeşil bir renge ve yoğun, karmaşık ve turunçgil bir tada sahip olduğu belirtiliyor. Genellikle yerel çiftçiler tarafından Eylül ayında toplandığı belirtilen tanıtım yazısında “Eğer fıstıklar baklava için kullanılacaksa, esansiyel yağ ve protein içeriği Eylül ayından daha yüksek olduğu için hasat Ağustos ayında yapılır. Her yıl Ekim ayında, ziyaretçilerin bu lezzetli kuruyemişlerin tadını çıkarabileceği Gaziantep'te fıstık festivali düzenlenir” ifadelerine yer verildi.
3- Pistacchio Verde di Bronte (İtalya)
Sicilya'daki Catania bölgesinde üretilen Pistacchio Verde di Bronte, Bronte civarındaki verimli volkanik topraklarda yetiştirilen Napoletana çeşidinin (Bianca veya Nostrale olarak da bilinir) fıstıklarını ifade eder. Bronte, Etna Dağı eteklerinde yer alan küçük bir kasabadır. Fıstık ağaçları Orta Doğu'dan İtalya'ya getirildiğinden, Sicilya'da fıstık, Arapça fustuq kelimesinden türetilen frastuca olarak adlandırılır. Çok yönlü Bronte fıstıkları geleneksel olarak cannoli , cassate , torroni veya Bucellato Siciliano adlı ünlü incir ve fındıklı Noel keki gibi çok çeşitli tatlılar ve hamur işleri hazırlamak için kullanılır.