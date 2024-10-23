Taste Atlas dünyanın en iyi 10 kuruyemişini açıkladı! Türkiye’den iki lezzet listede

2- Antep Fıstığı (Türkiye)

Antep Fıstığı Taste Atlas’ın tanıtımında Gaziantep'ten gelen geleneksel Türk fıstıkları olarak tanıtılıyor. İdeal iklim ve harika toprak koşulları nedeniyle, fıstıkların canlı yeşil bir renge ve yoğun, karmaşık ve turunçgil bir tada sahip olduğu belirtiliyor. Genellikle yerel çiftçiler tarafından Eylül ayında toplandığı belirtilen tanıtım yazısında “Eğer fıstıklar baklava için kullanılacaksa, esansiyel yağ ve protein içeriği Eylül ayından daha yüksek olduğu için hasat Ağustos ayında yapılır. Her yıl Ekim ayında, ziyaretçilerin bu lezzetli kuruyemişlerin tadını çıkarabileceği Gaziantep'te fıstık festivali düzenlenir” ifadelerine yer verildi.