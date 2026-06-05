TasteAtlas duyurdu: Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, milyonlarca kullanıcının oylarıyla hazırladığı “dünyanın en iyi tatlıları” listesini kamuoyuyla paylaştı. Küresel sıralamada Türk mutfağı bir kez daha öne çıkarken, listenin zirvesine Türkiye’den bir lezzet yerleşti.
Ülke mutfaklarının kıyasıya yarıştığı sıralamada Türk tatlıları üst basamaklarda güçlü bir performans sergiledi. Geleneksel tarifler dünya çapındaki rakiplerini geride bırakırken, Türkiye tatlı kültüründeki iddiasını bir kez daha tescilledi.
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