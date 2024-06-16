Tatil rotanızı değiştirecek güzellikte 10 antik kent: Denizin ve tarihin buluşması

1- Lagine / Yatağan

Karialıların önemli kült merkezi olan ve Leyne ismiyle de anılan Lagina’da tespit edilen kalıntılara göre bölgedeki yerleşimler MÖ 3000’e kadar uzanıyor. Lagina çevresinde MÖ 8. yüzyıldan itibaren küçük yerleşimler büyümeye ve yeni yerleşimlerin sayıları artmaya başlamış. Bu gelişimin sonucu olarak zaman içerisinde kutsal alanlar da imar edilerek, anıtsal büyük yapılar inşa edilmiş. Seleukos kralları büyük imar çalışmaları ile Lagina kutsal alanını dinî merkez ve (günümüzde buraya 12 kilometre uzaklıktaki) Stratonikeia kentini de bölgenin siyasi merkezi yapmış. Lagina’da ve Stratonikeia bouleuterionu duvarlarında hâlen mevcut olan yazıtlardan öğrendiğimize göre, bu iki kent birbirlerine kutsal bir yol ile bağlanmış.

Lagina kutsal alanında propylon (anıtsal giriş kapısı), kutsal yol, altar (kurban ve sunak yeri), peribolos (kutsal alanı çevreleyen duvar), Dorik Stoalar ve Hekate Tapınağı bulunuyor. Kutsal alan, aynı zamanda Stoaların arka duvarını oluşturan iki metre yüksekliğe kadar ayakta kalmış duvarlarla çevrili. Üç girişli olan ve batı ucunda dört adet İon sütunu ile taşınan apsisi bulunan anıtsal giriş yapısı Stoaya da bir kapı ile bağlanmış.

Roma İmparatorluk ve Geç Antik Çağ boyunca kutsal alan önemini hep korumuş. MS 4. yüzyılın ilk yarısında tanınan serbestliğin hemen arkasından; altar ile tapınak arasına Bazilikal planlı bir kilise inşa edilmiş.



