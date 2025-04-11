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  4. Tavuk eti pişirirken yaptığımız hata – Kimse umursamıyor ama tezgaha ve giysilere bulaşıyormuş.

Tavuk eti pişirirken yaptığımız hata – Kimse umursamıyor ama tezgaha ve giysilere bulaşıyormuş.

Tavuk etiyle hazırlanan yemeklerde ev hanımlarının yaptığı bir hatanın ciddiyeti kavranmasa da bedeli ağır oluyor

Tavuk eti pişirirken yaptığımız hata – Kimse umursamıyor ama tezgaha ve giysilere bulaşıyormuş. - Sayfa 1

Türk mutfağında beyaz et olarak bilinen tavuk eti çok yoğun tüketiliyor. Buna bağlı olarak tavuk etiyle ilgili hastalıklar da çok yayılıyor.

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Tavuk eti pişirirken yaptığımız hata – Kimse umursamıyor ama tezgaha ve giysilere bulaşıyormuş. - Sayfa 2

Hassas bir et olan tavuk eti havaların ısınmasıyla da çok tercih edilmeye başlandı. Bu nedenle tüketicilerin bazı noktalarda hassas davranması mecbur görünüyor.

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Tavuk eti pişirirken yaptığımız hata – Kimse umursamıyor ama tezgaha ve giysilere bulaşıyormuş. - Sayfa 3

TAVUK ETİNİ YIKAMAMALISINIZ

En çok dikkat çeken ve tartışılan konu ise tavuk etinin yıkanıp yıkanmadığı oluyor. pinardemirkaya.com.tr’deki bilgiye göre tavuk eti yıkanmamalıdır.

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Tavuk eti pişirirken yaptığımız hata – Kimse umursamıyor ama tezgaha ve giysilere bulaşıyormuş. - Sayfa 4

Çiğ tavuk yıkanırken, suyun etkisiyle bakteriler tavuk etinden uzaklaşmak yerine, mutfakta farklı yüzeylere sıçrayabilir. 

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