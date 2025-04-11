Tavuk eti pişirirken yaptığımız hata – Kimse umursamıyor ama tezgaha ve giysilere bulaşıyormuş.
Tavuk etiyle hazırlanan yemeklerde ev hanımlarının yaptığı bir hatanın ciddiyeti kavranmasa da bedeli ağır oluyor
Türk mutfağında beyaz et olarak bilinen tavuk eti çok yoğun tüketiliyor. Buna bağlı olarak tavuk etiyle ilgili hastalıklar da çok yayılıyor.
Hassas bir et olan tavuk eti havaların ısınmasıyla da çok tercih edilmeye başlandı. Bu nedenle tüketicilerin bazı noktalarda hassas davranması mecbur görünüyor.
TAVUK ETİNİ YIKAMAMALISINIZ
En çok dikkat çeken ve tartışılan konu ise tavuk etinin yıkanıp yıkanmadığı oluyor. pinardemirkaya.com.tr’deki bilgiye göre tavuk eti yıkanmamalıdır.