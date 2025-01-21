Tavuk eti yıkanır mı? İngiltere’deki araştırma noktayı koydu.
Tavuk etinin yıkanarak tüketilmesi sağlık açısından tartışma konusu oluyordu. İngiltere’de yapılan araştırma tartışmaya son noktayı koydu.
Tavuk etinin yıkanması mutfakta adeta zehirlenmeye yol açtığı söylentisi gittikçe yayılıyor. Hatta genellikle tavuk etinin yıkanmasına doktorlar çok sert tepki gösteriyor.
Tavuk yıkandığında akan suyun tezgahta zararlı bakteri oluşumuna yol açtığı bazı doktorlar tarafından söyleniyor. bbc.com’daki habere göre ise İngiltere Gıda Standartları Kurumu (FSA) tavuk eti yıkama tartışmalarını sonlandırdı.
BAKTERİLER HER YERE BULAŞIYOR
İngiltere Gıda Standartları Kurumu (FSA), tavuğu pişirmeden önce yıkamanın kampilobakter adlı bakterilerin ellere, mutfak tezgahına, kaplara ve giysilere bulaşma riskini artırdığı uyarısında bulunuyor.
Musluk altında yıkanan tavuktan etrafa sıçrayan su damlacıklarıyla bakteri yayılması yaygın bir durum.
Ancak pek çok kişi aynı hatayı yapmaya devam ediyor.