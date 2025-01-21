Tavuk eti yıkanır mı? İngiltere’deki araştırma noktayı koydu.

FSA'ya göre, İngiltere'de insanların yüzde 44'ü tavuğu pişirmeden önce yıkıyor.

Kampilobakter enteriti (ince bağırsak iltihabı) gıda zehirlenmesinin en yaygın nedenlerinden biri. Özellikle de seyahat sırasında ortaya çıktığından gezgin ishali ya da yolcu ishali olarak da biliniyor.