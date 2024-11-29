Taze halini daha çok tüketiyorduk. Meğer bu şekilde 5 kat daha faydalı oluyormuş
Pazar tezgahlarından taze taze aldığımız * cennet hurması * yaş haliyle değil de bu şekilde tüketilirse daha sağlıklı oluyor.
Havaların iyiden iyiye soğumasıyla Trabzon hurması tezgahlarda yerini almaya başladı. Sertken alıp yumuşamasını bekleyenler de var. Tamamen yumuşak halini alanlar da var…
Halk arasında cennet hurması olarak da bilinen bu lezzetli meyve A, B, B2, B3 ve C vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Bu nedenle cennet hurma diş sağlığından bağırsak sağlığına kadar binbir derde deva oluyor.
SADECE ÖLÜME DEVASI YOK
Fakat cennet hurmayı yaş yani taze halde tüketmek yerine kuru tüketmelisiniz. Bu şekilde faydası çok daha artıyor. Mide ve bağırsak sorunlarıyla baş edebilen bu lezzetli meyve antioksidan görevi de görür.