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  4. Tazesini faydalı biliyorduk ; Kuru hali 7 kat daha faydalı oluyor

Tazesini faydalı biliyorduk ; Kuru hali 7 kat daha faydalı oluyor

* Trabzon hurması * kuru haliyle tüketildiğinde yaş olduğundan 7 kat daha faydalı oluyor

Tazesini faydalı biliyorduk ; Kuru hali 7 kat daha faydalı oluyor - Sayfa 1

Türkiye tarım ve yetiştiricilik bakımından oldukça zengin bir ülke. 7 coğrafi bölgenin hemen hemen hepsinde üretimler yapılıyor.

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Tazesini faydalı biliyorduk ; Kuru hali 7 kat daha faydalı oluyor - Sayfa 2

* Trabzon hurması * ise yetiştirilen en faydalı meyvelerin başında geliyor. Bu konuda alanında uzman doktorlar da cennet hurması olarak da bilinen bu meyveyi tavsiye ediyor.

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Tazesini faydalı biliyorduk ; Kuru hali 7 kat daha faydalı oluyor - Sayfa 3

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

acibadem.com.tr’deki bilgiye göre cennet hurması ‘vitamin, mineral, antioksidanlar ve lif zengini olduğudur. Kuru cennet hurmasının faydaları da tazesiyle aynıdır. Tazesi ya da kuru fark etmeksizin ölçülü tüketilmesi gereken bir meyvedir. Cennet hurmasının faydaları şöyle sıralanabilir:

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Tazesini faydalı biliyorduk ; Kuru hali 7 kat daha faydalı oluyor - Sayfa 4

C vitamini deposu cennet hurması, beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırarak bağışıklığı güçlendirmede destekçidir. 1 cennet hurması, gündelik C vitamini ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. Beyaz kan hücreleri, viral, bakteriyel ve diğer toksinlere karşı vücudu savunucu rol oynar. Vücutta görülen inflamasyon virüsler ve hastalıklara karşı doğal bir savunmadır.

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