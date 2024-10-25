Tek Ayak Üzerinde Dengede Kalma Süreniz Sağlığınız Hakkında Ne Söylüyor? Duyunca Çok Şaşıracaksınız

Buna ek olarak daha önce yapılan araştırmalar da denge yeteneğinin yaşla birlikte azaldığını söylüyordu. Yeni çalışma ise, bu yeteneği el kavrama, diz gücü ve yürüyüş hızı gibi diğer kas faktörleriyle karşılaştırdı. Bu ölçümlerin tamamı yaşla birlikte azalırken, tek ayak üzerinde dururken denge yeteneği en hızlı oranda azalan yetenek olarak dikkat çekiyordu.