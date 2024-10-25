Tek Ayak Üzerinde Dengede Kalma Süreniz Sağlığınız Hakkında Ne Söylüyor? Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Tek ayak üzerinde ne kadar süre durabiliyorsunuz? Son araştırmalara göre bu soruya vereceğiniz yanıt, sağlığınız hakkında önemli ipuçları ortaya koyuyor.
Tek ayak üzerinde ne kadar süre dengede durabildiğiniz, genel sağlığınızın iyi bir göstergesi olabilir. 50 yaş ve üzerindeki kişilerin tek ayak üzerinde durma sürelerini inceleyen araştırmacılar, kişinin baskın ve baskın olmayan bacağı üzerinde durma süresinin yaşla birlikte belirgin biçimde azaldığını ve bu azalmanın yürüyüş ile kas gücündeki düşüşten daha fazla olduğunu ortaya koydu. Bu çalışma PLOS One dergisinde yayımladı.
Chip’in derlediği habere göre Minnesota, Rochester’daki Mayo Clinic’te araştırma bilimcisi ve W. Hall Wendel Jr, Kas - İskelet Sistemi Araştırma Profesörü olan kıdemli yazar Dr. Kenton Kaufman, tek ayak üzerinde durmanın “dengenin vücudun sistemlerinin nasıl birlikte çalıştığını yansıtmasından dolayı genel sağlık sisteminizin iyi bir ölçütü olduğunu” söylüyor ve devam ediyor: “İyi denge, düşme korkusu olmadan günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme yeteneği sağlar ve bu da yaşam kalitesinin artmasına ve sağlıklı yaşlanmaya yol açar.”
Öte yandan Nöromüsküler rahatsızlığı olmayan ve sağlık durumu benzer şekilde iyi olan 40 katılımcının yer aldığı çalışmada, hem erkeklerde hem de kadınlarda tek ayak üzerinde durma süresinin baskın olmayan tarafta her on yılda 2,2 saniye, baskın tarafta ise her on yılda 1,7 saniye azaldığı bulundu.
Buna ek olarak daha önce yapılan araştırmalar da denge yeteneğinin yaşla birlikte azaldığını söylüyordu. Yeni çalışma ise, bu yeteneği el kavrama, diz gücü ve yürüyüş hızı gibi diğer kas faktörleriyle karşılaştırdı. Bu ölçümlerin tamamı yaşla birlikte azalırken, tek ayak üzerinde dururken denge yeteneği en hızlı oranda azalan yetenek olarak dikkat çekiyordu.