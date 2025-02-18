Tek limondan iki kat daha fazla su çıkıyor: Bu 20 saniyelik yöntem ile limonun suyu şapur akıyor
Kuruyan ve çok az su çıkan limonlar için etkili bir yöntem paylaşıldı. Bu püf nokta, tek bir limondan iki kat daha fazla su çıkarıyor.
Tüketilen yiyecek ve içeceklerde sık sık kullanılan limon, gerek bir restoranda gerekse ev yemeklerinin vazgeçilmezi.
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Ancak satın alınan limonlar, bazen çok sulu çıkabilirken bazen ise hayal kırıklığına uğratabiliyor. Neyse ki basit bir püf noktayla limon suyunu iki kat artırmak mümkün.
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