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  4. Tek limondan iki kat daha fazla su çıkıyor: Bu 20 saniyelik yöntem ile limonun suyu şapur akıyor

Tek limondan iki kat daha fazla su çıkıyor: Bu 20 saniyelik yöntem ile limonun suyu şapur akıyor

Kuruyan ve çok az su çıkan limonlar için etkili bir yöntem paylaşıldı. Bu püf nokta, tek bir limondan iki kat daha fazla su çıkarıyor.

Tek limondan iki kat daha fazla su çıkıyor: Bu 20 saniyelik yöntem ile limonun suyu şapur akıyor - Sayfa 1

Tüketilen yiyecek ve içeceklerde sık sık kullanılan limon, gerek bir restoranda gerekse ev yemeklerinin vazgeçilmezi. 

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Tek limondan iki kat daha fazla su çıkıyor: Bu 20 saniyelik yöntem ile limonun suyu şapur akıyor - Sayfa 2

Limon hem lezzet hem de sağlık açısından faydalı bir besin.

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Tek limondan iki kat daha fazla su çıkıyor: Bu 20 saniyelik yöntem ile limonun suyu şapur akıyor - Sayfa 3

Ancak satın alınan limonlar, bazen çok sulu çıkabilirken bazen ise hayal kırıklığına uğratabiliyor. Neyse ki basit bir püf noktayla limon suyunu iki kat artırmak mümkün.

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Tek limondan iki kat daha fazla su çıkıyor: Bu 20 saniyelik yöntem ile limonun suyu şapur akıyor - Sayfa 4

Kimimiz limonun inatçı bir şekilde limonun suyunu sıkmaya çalışır. Ancak tüm çabalar boşa gidebilir.

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