Teknoloji bağımlılığı omurgayı tehdit ediyor: Boyun düzleşmesi kabusunuz olmasın!

BOYUN DÜZLEŞMESİ NEDİR?

Boyun düzleşmesi, normalde hafif bir "C" şeklindeki kavise sahip olması gereken boyun omurgasının bu doğal formunu yitirip düz bir hat halini almasıdır. Bu anatomik bozulma, başın ağırlığının omurlar üzerine dengesiz bir şekilde binmesine neden olarak boyun bölgesindeki mekanik yapıyı tamamen değiştirir. Sağlıklı bir omurgada bu kavis amortisör görevi görerek hareket sırasında oluşan sarsıntıları emerken, düzleşme durumunda bu koruma kalkanı ortadan kalkar. Vücudun taşıyıcı sütunu olan omurgadaki bu sapma, ilk etapta sadece estetik bir sorun gibi görünse de zamanla sistemik bir soruna dönüşür. Eğer bu durum erken evrede fark edilmezse, çevredeki bağ ve destek dokularının aşırı gerilmesiyle birlikte geri dönüşü zor süreçler başlayabilir. Bu nedenle uzmanlar, boyun düzleşmesini basit bir duruş bozukluğundan ziyade, omurga sağlığının alarm vermesi olarak nitelendirmektedir.