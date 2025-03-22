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Teknoloji çağının sessiz tehdidi: Karpal tünel sendromu

Günümüzde bilgisayar kullanımının ve tekrarlayan el hareketlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, bilekteki sinir sıkışması sonucu ortaya çıkan karpal tünel sendromu, giderek daha fazla kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir sağlık sorunu haline geldi. Peki, karpal tünel sendromunun belirtileri nelerdir? Kimlerde daha sık görülür? Karpal tünel sendromu nasıl tedavi edilir? İşte, karpal tünel sendromuna dair detaylar…

Teknoloji çağının sessiz tehdidi: Karpal tünel sendromu - Sayfa 1

KARPAL TÜNEL SENDROMU NEDİR?

Karpal tünel, el bileğinde bulunan ve içinden median sinirin geçtiği dar bir kanaldır. Kapral tünel sendromu ise, el bileğinin ortasında bulunan ve ilk 3 parmağa dağılan medyan sinirin bası altında kalması sonucu ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlükle kendini gösterir.

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Teknoloji çağının sessiz tehdidi: Karpal tünel sendromu - Sayfa 2

KARPAL TÜNEL SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Özellikle başparmak, işaret parmağı ve orta parmakta hissedilen uyuşma ve karıncalanma

Bilekte sürekli olan ağrı

Bilekte ve ele yayılan ağrı

Parmaklarda iğne batması hissi

Parmak uçlarında his azalması

Güçsüzlük

Eşyaları kavramakta ve taşıma güçlük

Eldeki bir eşyayı sık sık düşürme

Yanma hissi karpal tünel sendromunun belirtileridir.

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Teknoloji çağının sessiz tehdidi: Karpal tünel sendromu - Sayfa 3

KARPAL TÜNEL SENDROMU KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Karpal tünel sendromu belirli risk gruplarında daha sık görülmektedir

Ofis çalışanları ve bilgisayar kullanıcıları

Uzun süreli klavye ve mouse kullanımı, bileğe sürekli baskı uygulayarak KTS riskini artırır.

El işçiliği yapanlar  (Marangozluk, terzilik, aşçılık, müzisyenlik gibi)

Tekrarlayan el hareketleri gerektiren mesleklerde çalışanlar (örneğin, montaj işçileri, terziler) KTS açısından risk altındadır.

Hamileler

Hormonal değişiklikler ve vücutta sıvı birikimi, karpal tünelde baskıya neden olabilir.

Diyabet ve romatoid artrit hastaları sinir hasarı riskini artırarak karpal tünel sendromuna zemin hazırlayabilir.

Ayrıca, el bileği kırıkları, çıkıkları ve darbeler sonrası da karpal tünel sendromu görülebilir.

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Teknoloji çağının sessiz tehdidi: Karpal tünel sendromu - Sayfa 4

KARPAL TÜNEL SENDROMU EN ÇOK HANGİ YAŞ GRUBUNDA GÖRÜLÜR?

Karpal tünel sendromu 40 yaş üzerinde, özellikle 40-60 yaş grubu kadınlarda 4 kat daha fazla görülür.

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