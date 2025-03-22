Teknoloji çağının sessiz tehdidi: Karpal tünel sendromu
Günümüzde bilgisayar kullanımının ve tekrarlayan el hareketlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, bilekteki sinir sıkışması sonucu ortaya çıkan karpal tünel sendromu, giderek daha fazla kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir sağlık sorunu haline geldi. Peki, karpal tünel sendromunun belirtileri nelerdir? Kimlerde daha sık görülür? Karpal tünel sendromu nasıl tedavi edilir? İşte, karpal tünel sendromuna dair detaylar…
KARPAL TÜNEL SENDROMU NEDİR?
Karpal tünel, el bileğinde bulunan ve içinden median sinirin geçtiği dar bir kanaldır. Kapral tünel sendromu ise, el bileğinin ortasında bulunan ve ilk 3 parmağa dağılan medyan sinirin bası altında kalması sonucu ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlükle kendini gösterir.
KARPAL TÜNEL SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Özellikle başparmak, işaret parmağı ve orta parmakta hissedilen uyuşma ve karıncalanma
Bilekte sürekli olan ağrı
Bilekte ve ele yayılan ağrı
Parmaklarda iğne batması hissi
Parmak uçlarında his azalması
Güçsüzlük
Eşyaları kavramakta ve taşıma güçlük
Eldeki bir eşyayı sık sık düşürme
Yanma hissi karpal tünel sendromunun belirtileridir.
KARPAL TÜNEL SENDROMU KİMLERDE GÖRÜLÜR?
Karpal tünel sendromu belirli risk gruplarında daha sık görülmektedir
Ofis çalışanları ve bilgisayar kullanıcıları
Uzun süreli klavye ve mouse kullanımı, bileğe sürekli baskı uygulayarak KTS riskini artırır.
El işçiliği yapanlar (Marangozluk, terzilik, aşçılık, müzisyenlik gibi)
Tekrarlayan el hareketleri gerektiren mesleklerde çalışanlar (örneğin, montaj işçileri, terziler) KTS açısından risk altındadır.
Hamileler
Hormonal değişiklikler ve vücutta sıvı birikimi, karpal tünelde baskıya neden olabilir.
Diyabet ve romatoid artrit hastaları sinir hasarı riskini artırarak karpal tünel sendromuna zemin hazırlayabilir.
Ayrıca, el bileği kırıkları, çıkıkları ve darbeler sonrası da karpal tünel sendromu görülebilir.