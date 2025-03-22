Teknoloji çağının sessiz tehdidi: Karpal tünel sendromu

KARPAL TÜNEL SENDROMU NEDİR?

Karpal tünel, el bileğinde bulunan ve içinden median sinirin geçtiği dar bir kanaldır. Kapral tünel sendromu ise, el bileğinin ortasında bulunan ve ilk 3 parmağa dağılan medyan sinirin bası altında kalması sonucu ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlükle kendini gösterir.