Tekstil mühendislerinden öneriler! Çamaşırlarınızı sıcak suyla mı, soğuk suyla mı yıkamalısınız?

FARKLI SU SICAKLIKLARI VE FAYDALARI

Çamaşır yıkarken suyun sıcaklığı istenilen sonuçları elde etmede önemli bir rol oynar. Su sıcaklığı sıcak, ılık ve soğuk olarak farklı kumaş ve leke türlerine göre uyarlanmış kendi faydalarını sunar.