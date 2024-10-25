Tekstil mühendislerinden öneriler! Giysilerin çekmesini önleyecek 10 ipucu

2-) YIKAMADA SOĞUK SU KULLANIN

Yıkama sırasında kullandığınız suyun sıcaklığı, çekmeyi önlemede önemli bir rol oynar. Soğuk su tercih etmek, giysilerinizi korumada özellikle etkilidir. Sıcak su, belirli kumaşların büzülmesine ve çekmesine neden olabilir. Bu istenmeyen sonucu önlemenin ötesinde, soğuk veya sıcak su kullanmanın ek faydaları da vardır. Enerji tasarrufu sağlayarak çevresel etkinizi ve hizmet maliyetlerinizi azaltır. Çamaşır yıkama rutininizde bu küçük ayarlamayı yapmak, hem giysilerin uzun ömürlülüğüne hem de sürdürülebilirliğine katkıda bulunabilir.