Tembel bağırsakları motor gibi çalıştıran o besinler: Kabızlığı anında bitiren 5 mucize formül!
Kronik kabızlık ve karın şişkinliği günlük yaşam kalitesini adeta kabusa çevirebilir. Eczanelerdeki kimyasal müshiller yerine mutfağınızdaki doğal lif bombalarıyla sindirim sisteminizi baştan yaratmak mümkün. Tembel bağırsakları adeta bir motor gibi hızlandıran, sindirim sorunlarını kökten bitiren o mucizevi besinler ve uzmanların gizli formülü haberimizde!
SİNDİRİM SİSTEMİNİN SİNSİ DÜŞMANI BAĞIRSAK TEMBELLİĞİ
Çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri olan bağırsak tembelliği, yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam tarzıyla birleştiğinde adeta bir kabusa dönüşüyor. Sindirim sistemindeki kas hareketlerinin yavaşlaması, atık maddelerin vücutta uzun süre kalmasına ve toksin birikmesine neden olur. Bu durum sadece karın şişkinliği yaratmaz. Aynı zamanda kronik baş ağrısı, cildin matlaşması ve bitmek bilmeyen bir halsizliği de beraberinde getirir. Sorunun temeline inilmediği sürece kullanılan geçici yöntemler ne yazık ki kalıcı bir ferahlık sağlamaz.
KURU ERİK VE İNANILMAZ DOĞAL MÜSHİL ETKİSİ
Geleneksel tıbbın ve modern diyetisyenlerin kabızlığa karşı bir numaralı önerisi hiç şüphesiz kuru eriktir. İçeriğindeki yüksek lif oranının yanı sıra "sorbitol" adı verilen doğal bir mineral barındırır. Sorbitol, bağırsaklara su çekerek dışkının çok daha rahat bir şekilde dışarı atılmasını sağlar. Akşamdan bir bardak suya koyacağınız üç adet kuru erik, sabah aç karnına tüketildiğinde mucizeler yaratır. Bu meyvenin düzenli tüketimi, sindirim kanalındaki yararlı asitlerin üretimini de destekler. Üstelik sadece sindirimi hızlandırmakla kalmaz, vücudun ihtiyaç duyduğu antioksidan kalkanını da güçlendirir. Sabahları bu rutini alışkanlık haline getirenler, gün boyu kendilerini çok daha hafif ve enerjik hissettiklerini belirtiyorlar. Koruyucu kimyasallar içermeyen, güneşte kurutulmuş doğal erikleri tercih etmek ise bu süreçten alacağınız verimi iki katına çıkaracaktır.
MAGNEZYUM DEPOSU ÇİĞ BADEMİN SİNDİRİM GÜCÜ
Çiğ badem, vücudun mineral ihtiyacını karşılarken sindirim sisteminin ritmini bulmasına da doğrudan yardımcı olur. Özellikle içeriğindeki yoğun magnezyum sayesinde, bağırsak duvarındaki kasların gevşeyip düzenli bir şekilde kasılmasını tetikler. Hem çözünebilir hem de çözünmeyen lifleri bir arada barındırması ise onu tam bir bağırsak dostu yapar. Günde sadece bir avuç içi kadar çiğ badem tüketmek sindirim sisteminizi canlandırmaya yeter. Kavrulmuş veya tuzlanmış olanlar bu etkiyi göstermediği için mutlaka çiğ olan tüketilmelidir. Ara öğünlerinize ekleyeceğiniz bu kuruyemiş, tokluk sürenizi uzatırken bağırsak motorunuzu da içeriden besler.
PROBİYOTİK MUCİZESİ KEFİR HÜCRELERİ YENİLİYOR
Bağırsaklarımızda yaşayan milyarlarca dost bakteriyi beslemenin en kısa ve etkili yolu düzenli kefir tüketmektir. Kefir, bağırsak florasını tamamen temizleyerek sindirim hızını neredeyse iki katına çıkarır. Sindirim sistemindeki yararlı bakteri sayısı arttıkça, kronik şişkinlik ve gaz şikayetleri de kendiliğinden ortadan kalkar. Her gece yatmadan önce içeceğiniz bir su bardağı ev yapımı kefir, sabaha hafiflemiş uyanmanızı sağlar. Bu mucizevi içecek, bağırsak duvarını zararlı mikroorganizmalara karşı adeta bir zırh gibi korur. Düzenli tüketildiğinde, kronikleşmiş tuvalet problemlerinin zamanla azalarak bittiğini kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Sindirim enzimleri üzerinde yarattığı pozitif etki, midenin de iş yükünü hafifletir. Bağışıklık sisteminin yüzde sekseninin bağırsaklarda kurulduğu düşünülürse, kefir içmek sadece sindirimi değil tüm vücudu korur. Piyasadaki hazır şekerli meyveli içecekler yerine, saf ve organik mayalanmış kefirleri hayatınıza dahil etmelisiniz.