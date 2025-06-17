Temiz hava almak isteyenlerin uğrak noktası oldu! Bir giden artık vazgeçemiyor

İSTANBUL’A 2 ADIM MESAFEDE YER ALIYOR

Günübirlik ya da kısa süreli seyahatlerle ulaşılabilen bu yerler, doğayla baş başa kalmak, sakin bir gün geçirmek ve şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için ideal yerler haline geliyor.