  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Temiz hava almak isteyenlerin uğrak noktası oldu! Bir giden artık vazgeçemiyor

Temiz hava almak isteyenlerin uğrak noktası oldu! Bir giden artık vazgeçemiyor

Milyonluk nüfuslara ulaşan şehirlerden kaçarak temiz hava almak isteyenlerin tercih ettiği 10 bölge görenleri mest ediyor.

Temiz hava almak isteyenlerin uğrak noktası oldu! Bir giden artık vazgeçemiyor - Sayfa 1

İstanbul’un bitmek bilmeyen trafiği, kalabalığı ve yoğun temposu, şehirde yaşayanları kısa hafta sonu kaçamaklarına zorluyor.

1 | 14
Temiz hava almak isteyenlerin uğrak noktası oldu! Bir giden artık vazgeçemiyor - Sayfa 2

Özellikle hafta sonları ya da buldukları en küçük fırsatta şehir dışına çıkmak isteyen İstanbullular için yakın çevrede birçok alternatif bulunuyor.

2 | 14
Temiz hava almak isteyenlerin uğrak noktası oldu! Bir giden artık vazgeçemiyor - Sayfa 3

İSTANBUL’A 2 ADIM MESAFEDE YER ALIYOR

Günübirlik ya da kısa süreli seyahatlerle ulaşılabilen bu yerler, doğayla baş başa kalmak, sakin bir gün geçirmek ve şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için ideal yerler haline geliyor.

3 | 14
Temiz hava almak isteyenlerin uğrak noktası oldu! Bir giden artık vazgeçemiyor - Sayfa 4

Üstelik bu noktalar ulaşım yönünden de oldukça kolay. tatilbudur.com sitesi tarafından derlenen 10 bölge şöyle:

4 | 14