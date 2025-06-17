Temiz hava almak isteyenlerin uğrak noktası oldu! Bir giden artık vazgeçemiyor
Milyonluk nüfuslara ulaşan şehirlerden kaçarak temiz hava almak isteyenlerin tercih ettiği 10 bölge görenleri mest ediyor.
İstanbul’un bitmek bilmeyen trafiği, kalabalığı ve yoğun temposu, şehirde yaşayanları kısa hafta sonu kaçamaklarına zorluyor.
Özellikle hafta sonları ya da buldukları en küçük fırsatta şehir dışına çıkmak isteyen İstanbullular için yakın çevrede birçok alternatif bulunuyor.
İSTANBUL’A 2 ADIM MESAFEDE YER ALIYOR
Günübirlik ya da kısa süreli seyahatlerle ulaşılabilen bu yerler, doğayla baş başa kalmak, sakin bir gün geçirmek ve şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için ideal yerler haline geliyor.