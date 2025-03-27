Temiz yıkıyor ama cep yakıyor. Çamaşır makinesini bu sıcaklıkta kullanın; elektrik faturasını...
Çamaşır makinesi kullanırken dikkat edilmesi gereken pek çok püf nokta var. Eğer elektrik faturasından tasarruf etmek istiyorsanız, artık yıkadığınız çamaşırlara da müdahale etme zamanı geldi. Bu püf noktaları uygulayarak çamaşır makinesinin elektrik tüketimini en aza indirebilirsiniz.
Elektrik faturaları hem Türkiye hem de dünyada her yıl giderek artıyor. Tüketiciler artık tasarruf etmek için pek çok yola başvururken, faturanın maliyetini indirmek için çabalıyor.
Öte yandan Türkiye’de elektrik faturası artık belirli bir kullanıma ulaştığında iki katına çıkıyor. Aylık bin 50 TL ödeyen aboneler 1 Mart itibarıyla artık 2 bin TL faturayla karşılaşacak. Aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaatten az olanlar ise bu uygulamadan etkilenmiyor. Sınırı aşanlar elektriğin gerçek maliyetini ödeyecek ve sübvansiyondan yararlanamayacak.
Elektrik faturasını indirmek için öncelikle evde tükettiğiniz aletlere bakmanız gerekiyor. Daha önceki yazılarımızda enerji tasarrufu için yapmanız gerekenleri sıralamıştık. Buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.