Tencereye 1 çay kaşığının ucuyla ekleyin yetiyor! Barbunya kabuklanma yapmıyor ve ipek gibi oluyor
Barbunya yemeği hazırlarken tencereye 1 çay kaşığının ucu kadar **kimyon** eklemek barbunyanın kabuklanmamasını ve çok daha lezzetli olmasını sağlıyor. Bu enfes baharat zeytinyağlı barbunya yemeğinin gaz sorununun da önüne geçiyor
Barbunya, lifli yapısı ve protein ve karbonhidrat oranı bakımından en zengin besinlerden biridir. Bu nedenle özellikle enerji ihtiyacı duyanlara beslenme uzmanları tarafından önerilmektedir.
Genellikle yaz aylarında zeytinyağlı hali, kış aylarında da yemeği tüketilir. Ancak mercimek, nohut, kuru fasulye gibi bakliyatgillerin kabuklanma ve gaz zorunu yadsınamaz bir gerçek. Aynı problem bir diğer bakliyat barbunyada da var.
Genellikle mide problemi yaşayanlara önerilmeyen barbunya, aynı zamanda kabuklanma sorunuyla da zaman zaman sinir bozucu bir hal alabiliyor. Endişelenmenize hiç gerek yok çünkü bu sorunun üstesinden gelmek epey kolay.
KARBONAT EKLEYİN VE SUDA BEKLETİN
Ustayemektarifleri.com sitesinde paylaşılan içeriğe göre, Kuru fasulyeye karbonat eklemek de çok sık kullanılan bir yöntem. Karbonat fasulyelerin daha çabuk yumuşamasını ve dolayısıyla yemeğinizin daha hızlı pişmesini sağlarken fasulyenin saldığı gazı da yok edebiliyor.