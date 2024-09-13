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  4. Tercih ettiğiniz yaprak IQ seviyeniz hakkında bilgi veriyor ; İlk hangi rengi seçtiniz?

Tercih ettiğiniz yaprak IQ seviyeniz hakkında bilgi veriyor ; İlk hangi rengi seçtiniz?

Kişilerin IQ seviyeleri ve karakter özellikleri hakkında bilgi veren yaprak testinin sonucu çok çarpıcı çıkıyor.

Tercih ettiğiniz yaprak IQ seviyeniz hakkında bilgi veriyor ; İlk hangi rengi seçtiniz? - Sayfa 1

İnsanların zeka seviyelerini yani IQ seviyelerini ölçmek tarih boyunca hep merak konusu oldu. Son derece gelişmiş laboratuvarlar ve testler neticesinde ortaya çıkan sonuçlar çarpıcı olabiliyor.

MISIR HAŞLARKEN UYGULAMANIZ GEREKEN TÜYO : HER TANESİNDEN SÜT AKIYOR (TIKLA OKU)

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Tercih ettiğiniz yaprak IQ seviyeniz hakkında bilgi veriyor ; İlk hangi rengi seçtiniz? - Sayfa 2

Fakat günümüzde herkesin bu tür imkanlara sahip olmadığı düşünülerek alanında uzman kişiler tarafından daha basit testler de geliştirilmiş. Görsel testleri gibi…

MISIR HAŞLARKEN UYGULAMANIZ GEREKEN TÜYO : HER TANESİNDEN SÜT AKIYOR (TIKLA OKU)

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Tercih ettiğiniz yaprak IQ seviyeniz hakkında bilgi veriyor ; İlk hangi rengi seçtiniz? - Sayfa 3

Şimdi size sunduğumuz bu yapraklardan ilk olarak hangisini tercih ettiğinizi kabul edin ve o rengin özelliklerini okuyun.

MISIR HAŞLARKEN UYGULAMANIZ GEREKEN TÜYO : HER TANESİNDEN SÜT AKIYOR (TIKLA OKU)

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Tercih ettiğiniz yaprak IQ seviyeniz hakkında bilgi veriyor ; İlk hangi rengi seçtiniz? - Sayfa 4

İşte sırasıyla yeşil, kırmızı, sarı ve mor yaprakları tercih edenlerin IQ seviyesine yönelik ipucu: 

MISIR HAŞLARKEN UYGULAMANIZ GEREKEN TÜYO : HER TANESİNDEN SÜT AKIYOR (TIKLA OKU)

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