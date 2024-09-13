Tercih ettiğiniz yaprak IQ seviyeniz hakkında bilgi veriyor ; İlk hangi rengi seçtiniz?

Fakat günümüzde herkesin bu tür imkanlara sahip olmadığı düşünülerek alanında uzman kişiler tarafından daha basit testler de geliştirilmiş. Görsel testleri gibi…

MISIR HAŞLARKEN UYGULAMANIZ GEREKEN TÜYO : HER TANESİNDEN SÜT AKIYOR (TIKLA OKU)