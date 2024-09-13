Tercih ettiğiniz yaprak IQ seviyeniz hakkında bilgi veriyor ; İlk hangi rengi seçtiniz?
Kişilerin IQ seviyeleri ve karakter özellikleri hakkında bilgi veren yaprak testinin sonucu çok çarpıcı çıkıyor.
İnsanların zeka seviyelerini yani IQ seviyelerini ölçmek tarih boyunca hep merak konusu oldu. Son derece gelişmiş laboratuvarlar ve testler neticesinde ortaya çıkan sonuçlar çarpıcı olabiliyor.
MISIR HAŞLARKEN UYGULAMANIZ GEREKEN TÜYO : HER TANESİNDEN SÜT AKIYOR (TIKLA OKU)
Fakat günümüzde herkesin bu tür imkanlara sahip olmadığı düşünülerek alanında uzman kişiler tarafından daha basit testler de geliştirilmiş. Görsel testleri gibi…
MISIR HAŞLARKEN UYGULAMANIZ GEREKEN TÜYO : HER TANESİNDEN SÜT AKIYOR (TIKLA OKU)
Şimdi size sunduğumuz bu yapraklardan ilk olarak hangisini tercih ettiğinizi kabul edin ve o rengin özelliklerini okuyun.
MISIR HAŞLARKEN UYGULAMANIZ GEREKEN TÜYO : HER TANESİNDEN SÜT AKIYOR (TIKLA OKU)
İşte sırasıyla yeşil, kırmızı, sarı ve mor yaprakları tercih edenlerin IQ seviyesine yönelik ipucu:
MISIR HAŞLARKEN UYGULAMANIZ GEREKEN TÜYO : HER TANESİNDEN SÜT AKIYOR (TIKLA OKU)