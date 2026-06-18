Terlemek kilo verdirir mi? Terlemenin vücuda faydaları ve gerçek yağ yakma yolları

KALBİMİZ VE KAN DOLAŞIMIMIZ TERLEYEREK NASIL GÜÇLENİYOR?

Terleme anında sadece dışarıya sıvı atmayız, aynı zamanda iç organlarımızda da büyük bir hareketlilik başlar. Terlediğimiz zaman kalbimiz dokulara daha fazla kan pompalamaya başlar ve damarlarımızdaki kan akışı gözle görülür şekilde hızlanır. Bu hızlı kan dolaşımı, vücudumuzun en ücra köşelerindeki hücrelere bile çok daha zengin bir oksijen taşınmasını sağlar. Hücrelerin bol oksijenle buluşması ise vücudun kendi iç temizlik sistemi olan lenf akışını canlandırır ve genel bir rahatlama hissi yaratır.