Terlemek kilo verdirir mi? Terlemenin vücuda faydaları ve gerçek yağ yakma yolları
Terleme, vücut sıcaklığını dengeleyen doğal bir savunma mekanizmasıdır. Kalp ve damar sağlığını desteklerken ciltteki gözenekleri temizler. Yaygın inanışın aksine, terlemek doğrudan yağ yakımı sağlamaz veya klinik ödemi kalıcı olarak çözmez. Terleme yoluyla tartıda yaşanan ani düşüşler, yağ dokusunun azalmasından değil, yalnızca geçici su ve mineral kaybından kaynaklanır. Kalıcı kilo kaybı ise kalori açığıyla gerçekleşir. Sağlıklı bir zayıflama süreci için uzman desteği ile spor tamamen şarttır.
VÜCUDUMUZUN DOĞAL KLİMASI: TERLEMEK BİZİ SICAK ÇARPMASINDAN NASIL KORUR?
İnsan vücudu, iç sıcaklığını her zaman dengede tutmak isteyen harika bir sisteme sahiptir. Spor yaparken, ağır işlerle uğraşırken veya yaz sıcaklarında vücudumuz ısınmaya başlar. İşte tam bu sırada devreye giren terleme mekanizması, adeta vücudumuzun iç kliması gibi çalışır. Ter bezlerinin ürettiği bu sıvı, tenimizden buharlaşırken vücudun tehlikeli derecede ısınmasını engeller. Eğer terleme olmasaydı, ani ısı yükselmeleri yüzünden sıcak çarpması gibi hayati tehlike yaratan sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirdik.
KALBİMİZ VE KAN DOLAŞIMIMIZ TERLEYEREK NASIL GÜÇLENİYOR?
Terleme anında sadece dışarıya sıvı atmayız, aynı zamanda iç organlarımızda da büyük bir hareketlilik başlar. Terlediğimiz zaman kalbimiz dokulara daha fazla kan pompalamaya başlar ve damarlarımızdaki kan akışı gözle görülür şekilde hızlanır. Bu hızlı kan dolaşımı, vücudumuzun en ücra köşelerindeki hücrelere bile çok daha zengin bir oksijen taşınmasını sağlar. Hücrelerin bol oksijenle buluşması ise vücudun kendi iç temizlik sistemi olan lenf akışını canlandırır ve genel bir rahatlama hissi yaratır.
CİLDİMİZİN DOĞAL KORUYUCUSU: TERİN İÇİNDEKİ MUCİZEVİ MADDE
Cildimiz, dış dünyadaki tüm mikrop ve zararlı maddelere karşı bizi koruyan en büyük kalkanımızdır. Ter sıvısının içinde bulunan ve "dermcidin" adı verilen özel maddeler, cildimiz için adeta doğal bir koruma kalkanı üretir. Tenimize yayılan bu salgı, dışarıdan gelebilecek zararlı bakterilerin, virüslerin ve mantarların cildimizde üremesine izin vermez. Yani terlemek, sadece vücudu soğutmakla kalmaz; aynı zamanda cildimizin bağışıklık sistemini destekleyerek bizi enfeksiyonlardan ve mikroplardan korur.
SİVİLCE VE KİRLERE ELVEDA: TERLEYEREK CİLT GÖZENEKLERİNİ AÇIN
Hava kirliliği, tozlar, makyaj kalıntıları ve cildin kendi ürettiği fazla yağlar zamanla gözeneklerimizin tıkanmasına yol açar. Tıkanan gözenekler ise sivilce ve siyah nokta gibi can sıkıcı cilt sorunlarına neden olur. Terlediğimiz zaman bu küçük gözenekler doğal bir şekilde genişler ve açılır. Dışarı çıkan ter sıvısı, gözeneklerin derinliklerinde biriken tüm kiri, fazla yağı ve zararlı mikro parçacıkları yüzeye taşıyarak dışarı atar. Böylece cildimiz derinlemesine temizlenir, nefes alır ve çok daha parlak görünür.