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  4. Tesisatçıya boşuna para ödemeyin: Bu doğal yöntemle 2 dakikada tıkanan lavoboları açın

Tesisatçıya boşuna para ödemeyin: Bu doğal yöntemle 2 dakikada tıkanan lavoboları açın

Yemek ve diğer atıklar nedeniyle tıkanan lavaboları açmanın çok basit ve doğal bir yöntemi bulunuyor.

Tesisatçıya boşuna para ödemeyin: Bu doğal yöntemle 2 dakikada tıkanan lavoboları açın - Sayfa 1

Yemek hazırlarken, meyve soyarken veya kendi ellerinizle bulaşık yıkadığınız durumlarda lavabolar tıkanabiliyor. Gideri tıkayan bu atıklar, bir süre sonra suyun taşmasına neden olabilir. 

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Tesisatçıya boşuna para ödemeyin: Bu doğal yöntemle 2 dakikada tıkanan lavoboları açın - Sayfa 2

Neyse ki tıkanan bir gideri açmanın pek çok yolu bulunuyor. Tüketiciler genelde kimyasal madde içeren lavabo açıcı tercih etseler de, bunun çok daha basit ve etkili bir yolu bulunuyor.

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Tesisatçıya boşuna para ödemeyin: Bu doğal yöntemle 2 dakikada tıkanan lavoboları açın - Sayfa 3

Sadece doğal bir yöntem sayesinde tıkanan ve su taşmasına neden olan gideri sadece iki dakikada açmak mümkün.

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Tesisatçıya boşuna para ödemeyin: Bu doğal yöntemle 2 dakikada tıkanan lavoboları açın - Sayfa 4

Drenaj uzmanı ve Drainage Central yönetici müdürü Jess Thomas, gider tıkanıklıklarını açmanın püf noktasını paylaştı.

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