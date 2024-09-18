The Times'ın en iyi plajlar listesinde, Türkiye'den bir plaj ilk 3'te yer aldı!
İngiliz The Times gazetesi tarafından ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları açıklanırken, Türkiye'den b ir plaj listeye 3. sıradan girdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi, İngiliz The Times gazetesi tarafından ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında üçüncü sırada gösterildi.
Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Best places for a beach holiday in october" başlığıyla "Ekim ayında plaj tatili için en iyi yerler" listesini açıklayan gazete, Türkiye'den sadece Fethiye'yi seçti.
Ekim tatili için 11 ülkenin tatil merkezlerini tavsiye eden The Times'ın Fethiye ile ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:
"İngiltere'den Dalaman havaalanına direkt uçuşlar sayesinde kolayca ulaşılabilen Fethiye, Türk Rivierası'nın ana merkezlerinden biri ve aileler için kusursuz bir seçenektir.