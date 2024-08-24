TikTok'taki tarif viral oldu, ülkede marketlerde salatalık kalmadı
TikTok'ta bir tarif videosunun viral olmasının ardından İzlanda'da bir süpermarket zinciri, salatalık alımlarının iki kattan fazla arttığını duyurdu.
Sosyal medya platformu TikTok'ta bir tarif videosunun viral olmasının ardından İzlanda'daki süpermarketlerde salatalık kalmadı.
TARİF VİRAL OLDU, MARKETLERDE SALATALIK BULUNAMIYOR
İskandinav ülkesindeki sosyal medya fenomenlerinin rendelenmiş salatalık, susam yağı, sarımsak, pirinç sirkesi ve biber yağından oluşan bir salata tarifini paylaşmaya başlamasının ardından İzlanda'daki salatalık satışlarında patlama yaşandı. Süpermarketler talebe yanıt vermekte zorlanıyor.
İzlanda Çiftçiler Birliği, tarifin popüler olması nedeniyle ülkedeki çiftçilerin artan talebe yetişemediğini söyledi. Ancak arzın bir hafta içinde normale döneceği ifade edildi.
Ülkedeki bir süpermarket zinciri olan Hagkaup, salatalık alımlarının iki kattan fazla arttığını duyurdu.