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  4. TikTok'taki tarif viral oldu, ülkede marketlerde salatalık kalmadı

TikTok'taki tarif viral oldu, ülkede marketlerde salatalık kalmadı

TikTok'ta bir tarif videosunun viral olmasının ardından İzlanda'da bir süpermarket zinciri, salatalık alımlarının iki kattan fazla arttığını duyurdu.

TikTok'taki tarif viral oldu, ülkede marketlerde salatalık kalmadı - Sayfa 1

Sosyal medya platformu TikTok'ta bir tarif videosunun viral olmasının ardından İzlanda'daki süpermarketlerde salatalık kalmadı.

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TikTok'taki tarif viral oldu, ülkede marketlerde salatalık kalmadı - Sayfa 2

TARİF VİRAL OLDU, MARKETLERDE SALATALIK BULUNAMIYOR

İskandinav ülkesindeki sosyal medya fenomenlerinin rendelenmiş salatalık, susam yağı, sarımsak, pirinç sirkesi ve biber yağından oluşan bir salata tarifini paylaşmaya başlamasının ardından İzlanda'daki salatalık satışlarında patlama yaşandı. Süpermarketler talebe yanıt vermekte zorlanıyor.

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TikTok'taki tarif viral oldu, ülkede marketlerde salatalık kalmadı - Sayfa 3

İzlanda Çiftçiler Birliği, tarifin popüler olması nedeniyle ülkedeki çiftçilerin artan talebe yetişemediğini söyledi. Ancak arzın bir hafta içinde normale döneceği ifade edildi.

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TikTok'taki tarif viral oldu, ülkede marketlerde salatalık kalmadı - Sayfa 4

Ülkedeki bir süpermarket zinciri olan Hagkaup, salatalık alımlarının iki kattan fazla arttığını duyurdu.

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