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  4. TikTok’un viral tatlısına 500 TL ödemeyin – Evde 1 porsiyon parasına 8 kişilik hazırlanıyor.

TikTok’un viral tatlısına 500 TL ödemeyin – Evde 1 porsiyon parasına 8 kişilik hazırlanıyor.

Son dönemlerin en trend tatlılarından olan Spoonful tatlısını pratik ve ucuz bir şekilde evde hazırlayabilirsiniz

TikTok’un viral tatlısına 500 TL ödemeyin – Evde 1 porsiyon parasına 8 kişilik hazırlanıyor. - Sayfa 1

Evde pratik ve lezzetli tatlılar hazırlamak mümkün. Özellikle son yıllarda bu kültür daha da gelişti.

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TikTok’un viral tatlısına 500 TL ödemeyin – Evde 1 porsiyon parasına 8 kişilik hazırlanıyor. - Sayfa 2

Son zamanlarda ise TikTok’un viral tatlısı Spoonful tarifleri dikkat çekiyor. 

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TikTok’un viral tatlısına 500 TL ödemeyin – Evde 1 porsiyon parasına 8 kişilik hazırlanıyor. - Sayfa 3

Dışarıda porsiyonu 500 lirayı bulan bu basit tatlının tüm hazırlanışı ve detayları haberimizde paylaşacağız

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TikTok’un viral tatlısına 500 TL ödemeyin – Evde 1 porsiyon parasına 8 kişilik hazırlanıyor. - Sayfa 4

1 PORSİYON PARASINA 8 KİŞİLİK

İşte bir porsiyon parasına evde 8 porsiyon hazırlayacağınız o tarif;

  • 2 adet yumurta sarısı
  • 1 lt süt
  • 3 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı nişasta
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket krema ( muhallebi soğuduktan sonra kullanılacak)

Tabanı için;

  • Kakaolu baton kek (Evde hazırladığınız kek varsa onunla olur)

Üzerinin ganajı için;

  • 1 paket krema
  • 2 paket çikolata
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