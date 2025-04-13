TikTok’un viral tatlısına 500 TL ödemeyin – Evde 1 porsiyon parasına 8 kişilik hazırlanıyor.
Son dönemlerin en trend tatlılarından olan Spoonful tatlısını pratik ve ucuz bir şekilde evde hazırlayabilirsiniz
Evde pratik ve lezzetli tatlılar hazırlamak mümkün. Özellikle son yıllarda bu kültür daha da gelişti.
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Dışarıda porsiyonu 500 lirayı bulan bu basit tatlının tüm hazırlanışı ve detayları haberimizde paylaşacağız
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1 PORSİYON PARASINA 8 KİŞİLİK
İşte bir porsiyon parasına evde 8 porsiyon hazırlayacağınız o tarif;
- 2 adet yumurta sarısı
- 1 lt süt
- 3 yemek kaşığı un
- 3 yemek kaşığı nişasta
- 1 çay bardağı şeker
- 1 paket vanilya
- 1 paket krema ( muhallebi soğuduktan sonra kullanılacak)
Tabanı için;
- Kakaolu baton kek (Evde hazırladığınız kek varsa onunla olur)
Üzerinin ganajı için;
- 1 paket krema
- 2 paket çikolata
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