Tiroid belirtileri nelerdir? Tiroid hastalığı neden olur ve nasıl geçer?

TİROİD NEDİR?

Tiroid bezi, nefes borusunun hemen önünde konumlanmış ve salgıladığı hormonlarla hücrelerin enerji harcama hızını belirleyen bir organdır. Bu bez tarafından üretilen T3 ve T4 hormonları, kalbin çalışma hızından sindirim sistemine kadar her fonksiyonda rol alır. Hormon üretim süreçlerinde yaşanan herhangi bir aksama, tüm vücut metabolizmasının ya aşırı hızlanmasına ya da tamamen yavaşlamasına yol açar. Tıp literatüründe bu bezin hastalıkları genel olarak nodüller, guatr veya fonksiyon bozuklukları başlığı altında detaylıca incelenmektedir. Erken dönemde tedavi edilmeyen tiroid bozuklukları ise zamanla kalıcı kalp ve damar rahatsızlıklarına zemin hazırlayabilir.